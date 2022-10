Finca Villacreces est dans le Golden Mile : là où on retrouve plusieurs des vignobles les plus prestigieux de la Ribera del Duero.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Le tempranillo y est roi, comme dans la Rioja, mais il s’y exprime différemment. L’altitude et les importants écarts de température entre jour et nuit donnent des vins puissants, mais qui font aussi preuve de fraîcheur et d’éclat fruité. Un peu de cabernet sauvignon et de merlot sont assemblés au tempranillo dans cette cuvée, élevée 14 mois en barriques (50 % neuves). Le nez est intense, avec des arômes de fruits noirs, de liqueur de mûre, de moka et d’épices, et des notes de graphite. La bouche est puissante et racée. Le bois est présent, mais avec tout le fruit et la fraîcheur nécessaires pour l’équilibrer. Les tanins fins, bien fermes, lui promettent un bel avenir. Gigot d’agneau, côte de bœuf, chili ou couscous.

Finca Villacreces Ribera del Duero 2018, 44,75 $ (14 963 166) Bio 14 %

Garde : 7 à 8 ans