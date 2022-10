On associe les vins de Vinho Verde à des vins blancs simples, très légers et frais, souvent avec un peu de gaz carbonique qui ajoute à leur caractère désaltérant.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Mais cette région compte plusieurs sous-appellations, offrant toutes des styles différents. Une des plus réputées est celle de Monção e Melgaço, où le cépage alvarinho est roi. Anselmo Mendes nous en offre ici un exemple très classique. Le nez, d’intensité modérée, est délicatement fruité, avec des notes d’agrumes, de pêche et de fleur d’oranger. Un fruit juteux apporte de la rondeur en bouche, très vite soutenue par une acidité fraîche et de légers amers. La finale s’étire sur des notes de zestes et une légère impression saline. À essayer avec un crudo ou un tartare de poisson, des beignets de morue, une salade de fenouil aux agrumes.

Anselmo Mendes Muros Antigos Alvarinho Vinho Verde Monção e Melgaço 2021, 22,95 $ (11612555) 12,5 %

Garde : 1 à 2 ans