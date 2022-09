Azul y Garanza Cabirol Montsant 2021

Abordable : des traditions réinterprétées avec respect

J’ai beaucoup d’admiration pour le trio de jeunes derrière Azul y Garanza. Ils dénichent de vieux vignobles qu’ils revalorisent, privilégient les cépages indigènes et les vinifications naturelles, et s’appliquent à protéger et augmenter la biodiversité.