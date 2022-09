J’ai beaucoup d’admiration pour le trio de jeunes derrière Azul y Garanza. Ils dénichent de vieux vignobles qu’ils revalorisent, privilégient les cépages indigènes et les vinifications naturelles, et s’appliquent à protéger et augmenter la biodiversité.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

De plus, leurs vins sont très abordables tout en étant de fidèles interprétations de leur terroir. Ici, avec ce Azul y Garanza Cabirol Montsant 2021, c’est du grenache qui s’épanouit à 400 mètres d’altitude dans les montagnes de Montsant, en Catalogne.

Une impression sombre se dégage au nez : beaucoup de fruits noirs avec un peu de terre noire, de garrigue, d’herbes séchées. La bouche est ample, plutôt corsée, avec une pointe de kirsch et de fruits confits, mais aussi beaucoup de fraîcheur. Des tanins modérés, un brin rustiques, ajoutent du caractère.

Le vin profitera d’un passage en carafe et accompagnera un jarret d’agneau aux lentilles, une épaule de chevreuil braisée ou des grillades au barbecue.

Azul y Garanza Cabirol Montsant 2021, 18,85 $ (13632349), 14 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans