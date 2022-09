Décidément, beaucoup de vins autrichiens présentent un très bon rapport qualité-prix. En voici un de plus, issu de la région du Weinviertel, qui s’étire à l’est, au nord et à l’ouest de Vienne.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

La famille Gruber y cultive ses vignes autour du village de Röschitz. Le Pepp est une excellente introduction au grüner veltliner, cépage principal d’Autriche.

Le nez, modéré, est bien typé avec un mélange d’arômes de fruits, de végétaux et d’épices : pomme verte et jaune, poire, herbes fraîches et poivre blanc. Un léger reste de gaz ajoute un peu de perlant en bouche et accentue la grande fraîcheur du vin.

Sec, léger, frais et tonique, il est tout indiqué pour l’apéro, mais sera aussi très polyvalent à table : poissons frits ou grillés avec salsa d’herbes fraîches, salade de courgettes ou de fenouil et agrumes.

Gruber Röschitz Pepp Grüner Veltliner Weinviertel 2020, 16,45 $ (13843242), 12 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans