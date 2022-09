Afin de mieux vous aiguiller dans vos choix, notre sommelière invitée propose désormais chaque semaine des vins selon six catégories possibles : Abordable, Aubaine, Classique, Découverte, Garde et Gâterie. Vous aurez donc la possibilité d’acheter une bouteille à prix raisonnable, d’un excellent rapport qualité-prix, de qualité indéniable, pour ouvrir ses horizons, pour laisser en cave ou pour se faire plaisir.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Gâterie

Ce vin commence tout juste à arriver, mais il n’y en a que 100 caisses et il partira rapidement. Emeline Calvez et Sébastien Bobinet cultivent leurs vignes en bio dans le Saumurois, et privilégient des vinifications très peu interventionnistes. Ça donne des vins pleins d’éclat et de vitalité, comme ce chenin blanc, au nez affriolant de fruits hyper juteux, avec des notes de poire, de coing, de fleurs blanches, de camomille et de miel. Très fruité en bouche aussi, avec le même caractère juteux, mais très sec et tendu avec une acidité vivifiante. De légers amers, une délicate mâche tannique et une impression crayeuse ajoutent relief et complexité, et s’étirent sur une longue finale. Un vin juteux et cristallin qui appelle un deuxième verre. À essayer avec un ceviche à la pomme verte, une salade fenouil et orange ou pamplemousse et avocat, des poissons grillés.

Calvez Bobinet Poil de Lièvre Vin de France 2021, 33 $ (15051986), 12,5 %

Garde : 4 ou 5 ans