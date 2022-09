Afin de mieux vous aiguiller dans vos choix, notre sommelière invitée propose désormais chaque semaine des vins selon six catégories possibles : Abordable, Aubaine, Classique, Découverte, Garde et Gâterie. Vous aurez donc la possibilité d’acheter une bouteille à prix raisonnable, d’un excellent rapport qualité-prix, de qualité indéniable, pour ouvrir ses horizons, pour laisser en cave ou pour se faire plaisir.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Classique

Le magnifique domaine Château Mourgues du Grès, qui cultive ses vignes en bio et en biodynamie, est bien connu au Québec. Sa cuvée Les Galets, en rouge et en blanc, offre toujours un excellent rapport qualité-prix et une expression juste du terroir des Costières-de-Nîmes.

Anne et François Collard élaborent ce rosé avec une majorité de grenache, un peu de mourvèdre et un soupçon de syrah. Une couleur délicate précède un nez qui l’est aussi.

Il s’ouvre sur des arômes très fins de pêche et de cerise, avec aussi des notes de garrigue et de fleurs. Très sec, avec un joli gras qui caresse le palais, il fait preuve de matière et de tenue en bouche.

Des notes d’agrumes et de zestes apportent de la fraîcheur. Rosé classique du sud de la France, il est tout indiqué pour une tarte aux tomates, des petits farcis, une salade de légumes grillés.

Château Mourgues du Grès Fleur d’Églantine Costières-de-Nîmes 2021, 20,05 $ (14446441), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans