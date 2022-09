Afin de mieux vous aiguiller dans vos choix, notre sommelière invitée propose désormais chaque semaine des vins selon six catégories possibles : Abordable, Aubaine, Classique, Découverte, Garde et Gâterie. Vous aurez donc la possibilité d’acheter une bouteille à prix raisonnable, d’un excellent rapport qualité-prix, de qualité indéniable, pour ouvrir ses horizons, pour laisser en cave ou pour se faire plaisir.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Abordable

Les vignobles du Douro sont parmi les plus beaux, et impressionnants, qui soient. Et leurs vins sont très distinctifs. Ils portent la marque de ces terroirs chauds et souvent secs : un fruit très mûr et une bouche charnue.

Mais les meilleurs font aussi preuve de beaucoup de fraîcheur, grâce entre autres aux sols de schiste desquels ils sont issus.

Et c’est le cas avec le Dourosa 2019. D’une couleur violacée profonde, ce Quinta de la Rosa Dourosa Douro 2019 révèle tout doucement des notes de fruits noirs, de fleurs mauves, d’herbes et de terre chauffée au soleil.

La bouche fait preuve de matière, avec beaucoup de fruit, mais aussi beaucoup de fraîcheur, du tonus et des tanins modérés, légèrement fermes.

Des notes de cacao et une impression minérale s’étirent sur la finale. À déguster avec côtelettes d’agneau aux herbes, côtes levées, ragoût de haricots au chorizo.

Quinta de la Rosa Dourosa Douro 2019, 21 $ (12640232), 13,5 %

Garde : 2 ou 3 ans