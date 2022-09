La température à laquelle on sert le vin a une grande influence sur sa dégustation. Ses arômes, sa structure (acidité, alcool, tanins, entre autres) et même sa texture sont perçus différemment à différentes températures. Il est toujours intéressant de servir un vin un peu trop froid d’abord, puis de constater comment nos perceptions changent au fur et à mesure qu’il se réchauffe.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Un véritable vin de terroir

De nouveau dans ce millésime, l’Alchymiste blanc d’Evriadis Sclavos est d’un excellent rapport qualité-prix. C’est toujours un vin singulier, très marqué par son terroir de l’île de Céphalonie. Peu aromatique et peu fruité, il se révèle vraiment en bouche avec un volume surprenant. Un fruit jaune mûr apporte un peu de rondeur et sert de toile de fond à des notes salines et d’écorce d’agrumes qui s’étirent en finale. De très beaux amers ajoutent du relief. Un véritable vin de terroir, issu d’une culture en biodynamie (non certifiée), c’est rare à ce prix. Ne le servez surtout pas trop froid : le fruit et surtout la texture ne se révèlent qu’à partir d’environ 10 °C. Assemblage de roditis avec plusieurs autres cépages indigènes, il est tout indiqué pour la table : poisson grillé ou frit, spanakopita, fleurs de courgettes farcies.

Domaine Sclavos Alchymiste Vin de Grèce 2021, 17,05 $ (13503766), 12,5 %

Garde : 4 ou 5 ans

Gagnant à plusieurs égards

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Carpineta Fontalpino Chianti Colli Senesi 2021

Malgré un été très sec, la Toscane a connu un autre excellent millésime en 2021. Et le Colli Senesi de Carpineta Fontalpino est de nouveau très réussi. Il combine à merveille un caractère fruité, très cerise, un peu kirsch, avec des notes de sous-bois, de terre noire, de feuille de tabac. Archisec, avec de la mâche et du grain, son fruit mûr lui confère une matière soyeuse, encadrée par une acidité fraîche et des tanins modérés. Tout indiqué pour la table, il sera parfait avec des aubergines parmigiana, des pâtes saucisse et roquette, un osso buco. Et rien ne me fait plus plaisir que cette bouteille très simple et très légère, à l’impact environnemental beaucoup plus faible que celui d’une bouteille lourde.

Carpineta Fontalpino Chianti Colli Senesi 2021, 23,35 $ (10854085), 14 %, bio

Garde : 4 ou 5 ans

D’une authenticité et d’un naturel désarmants

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ La Stoppa Trebbiolo Vin d’Italie 2020

Les vins d’Elena Pantaleoni ne laissent jamais indifférent. Tout est mis en œuvre dans ce domaine d’Émilie-Romagne pour laisser le terroir s’exprimer, en commençant par la cultivation de cépages indigènes. Pour cette cuvée, 70 % de barbera et 30 % de croatina — appelée bonarda en Émilie-Romagne, mais rien à voir avec la bonarda du Piémont et encore moins celle d’Argentine — ont été vinifiés en cuve inox sans aucun intrant. Ça donne un vin frais, croquant et gourmand, mais aussi avec de la profondeur et de la complexité. Beaucoup de fruits noirs, rehaussés par un peu d’acidité volatile, se mêlent à des notes de feuilles de cassis, de végétal noble et de terre noire. Une trame de fond minérale sous-tend le tout. Archisec, avec du grain à la texture, de légers tanins et beaucoup de vitalité. À essayer avec charcuteries, magret de canard aux griottes, salade de radicchio grillée et betteraves.

La Stoppa Trebbiolo Vin d’Italie 2020, 29 $ (11896501), 13,5 %

Garde : 3 ou 4 ans