Ne jamais rester sur ses impressions et toujours revisiter : c’est une règle d’or dans le monde du vin. J’ai connu la maison Chakana d’Argentine il y a plus de 20 ans. Ses vins étaient ennuyeux. Quelle belle surprise de découvrir son virage vers le bio et la biodynamie lors d’un voyage récent ! Sa cuvée Sobrenatural est certes très singulière, mais je préfère de loin un vin comme celui-ci à un vin conventionnel et sans âme, qui goûte comme des milliers d’autres.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Pas pour tous

La distribution de ce vin est limitée, mais il n’est de toute façon pas pour tous. Issu de raisins cultivés en biodynamie et élaboré sans sulfites ni autres intrants, il tombe dans la catégorie des vins nature. Sans être affublé de défauts, il est néanmoins singulier. Les avis sur le site de la SAQ, l’an dernier, étaient déjà très partagés ! Élaboré avec 80 % de tannat et 20 % de malbec, il exprime le côté un peu rustique du premier avec des notes de terre noire, de goudron. Le fruit, sombre et mûr, aux accents de liqueur, reste à l’arrière-plan avec un peu d’acidité volatile (odeur rappelant le crayon-feutre). En bouche, de légers tanins et un grain à la texture ajoutent du relief. Très sec, un peu austère, c’est un vin à déguster entre amis à l’esprit ouvert, autour d’un plateau de charcuteries, pour une discussion animée !

Chakana Sobrenatural Lujan de Cuyo 2021, 21,55 $ (14 529 845) 14 % Bio

Garde : à boire

Plus pour la table que l’apéro

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Lagar de Darei Tinto Dâo 2019

Voilà un autre vin qui fait preuve de beaucoup de caractère, mais dans un style tout de même plus familier que le précédent. Élaboré avec des cépages traditionnels du Dão, touriga nacional, jaen, tinta roriz et alfrocheiro, il est modérément aromatique avec des notes de fruits noirs très mûrs, de terre noire, de fleurs mauves séchées et d’herbes, avec une pointe sanguine. Très sec, avec des tanins modérés, mais fermes, il combine le fruit mûr et le caractère un peu rustique, un peu terreux des vins de la région. Il offre pas mal de complexité à ce prix et, surtout, une impression d’authenticité, de reflet d’un lieu. Il est à essayer avec des côtelettes de porc au pimenton, du boudin, des pâtes au chorizo.

Lagar de Darei Dão 2019, 17,15 $ (14 988 769) 13 %

Garde : 2 à 3 ans

Charmeur et éclatant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Clos Bellane Côtes du Rhône Altitude 2021

Stéphane Vedeau nous propose encore un vin empreint de finesse et de fraîcheur. C’est la signature du terroir du Clos Bellane, grâce à ses vignes en altitude, exposées au sud-est sur des sols calcaires. Issu à 100 % de grenache, celui-ci se présente sous une jolie couleur rose très pâle. Le nez, délicat, est très fin et charmeur, avec des notes de pêche, d’agrumes, de garrigue. Une matière mûre lui confère de l’ampleur et de la mâche en bouche, puis le fruit se fait discret au profit d’une fraîcheur minérale. Très sec, il fait preuve de vitalité et d’éclat et, même s’il est délicieux seul, il donne envie de passer à table. À essayer avec une tarte aux tomates, une pizza margarita, des côtelettes d’agneau avec ratatouille.

Clos Bellane Côtes du Rhône Altitude Rosé 2021, 21,95 $ (12 513 567) 12 % Bio

Garde : 1 à 2 ans