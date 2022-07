Charles Gagné, copropriétaire et brasseur du Boquébière, et Yann Doyon, copropriétaire du Savo

Allier sorbet artisanal et bière de microbrasserie ? Voilà l’idée derrière la Sorbière, une création tout à fait novatrice qui fait fureur depuis son lancement, fin mai, dans la région de Sherbrooke. L’inspiration de ce sorbet fruité à la bière a germé pendant la pandémie grâce à un partenariat entre la gelateria Savo et la microbrasserie Boquébière, deux entreprises sherbrookoises.

« L’idée ne vient pas de quelque chose qu’on a vu ailleurs. On a imaginé le projet l’été dernier, moi et Yann Doyon du Savo, lors de manifestations de restaurateurs. Nous avons ensuite passé six mois à élaborer le tout », explique Charles Gagné, copropriétaire et brasseur du Boquébière.

Offerte en trois parfums (tropical, mûre et piña colada), la Sorbière vient dans une jolie canette colorée que l’on ouvre en tirant sur l’anneau comme pour une canette normale, sauf que le couvercle s’enlève complètement. Une cuillère de bois compostable y est accrochée à l’aide d’un bracelet – que l’on peut conserver – pour une consommation immédiate.

Et comment arrive-t-on à fabriquer un tel produit ?

Le procédé ressemble à celui d’une smoothie beer [un assemblage de bière et de purée de fruits]. Il faut ensuite passer le tout dans une sorbetière. Charles Gagné, copropriétaire et brasseur du Boquébière

Le brasseur précise que la fabrication du produit se fait à la brasserie de la rue Wellington grâce à un prêt d’équipement et à l’expertise du Savo.

Différentes bières du Boquébière ont servi pour la création des recettes. Pour le parfum tropical, on a utilisé la Pure Vida, une New England IPA ; la variété à la mûre a été créée avec la Petit Party Fruité, bière sure à la camerise, au cassis et à la framboise ; une Milkshake IPA à l’ananas avec lactose est à l’origine du parfum piña colada.

Une production test de 5000 canettes a été faite afin de connaître l’engouement du marché ; une seconde mise en production aura lieu au cours de l’été, puisque la réponse a été forte et immédiate. Lors de notre passage à Sherbrooke à la fin de juin, on nous a affirmé que les canettes de Sorbière, toutes vendues, reviendraient sur les tablettes à la mi-juillet.

Offerte pour l’instant uniquement dans la région sherbrookoise, la Sorbière pourrait éventuellement être distribuée de façon plus élargie. Le brasseur affirme que la microbrasserie ne possède pas de camion congélateur, mais aimerait pouvoir s’équiper en ce sens.

La Sorbière est offerte en format de 355 ml au prix suggéré de 7,99 $.