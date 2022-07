La pandémie a encouragé beaucoup de gens à voyager localement. Pourquoi ne pas garder cette bonne habitude et en profiter pour visiter tous les magnifiques vignobles à proximité, au Québec et en Ontario ? Il y a tant de bons vins et de beaux domaines à découvrir ! En voici deux pour vous mettre l’eau à la bouche, ainsi qu’une très belle syrah pour amateurs de viande.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Rosé sec et fin

Voici un délicieux rosé ontarien, à bon prix et parfait pour l’apéro ou la table. Et complètement sec ! Ne vous fiez pas aux taux de sucre indiqués sur le site de la SAQ : ils ne sont pas mis à jour chaque année, et les millésimes se suivent mais ne se ressemblent pas ! Ce Malivoire Lady Bug Rosé Niagara Peninsula 2021, élaboré avec 56 % de cabernet franc, 36 % de gamay et 8 % de pinot noir, a un taux de sucre de 3 g/L. Le nez est fin, avec des notes de fleurs, de framboise et d’herbes. Très frais et léger en bouche, mais avec de la tenue et même une certaine mâche, ce qui en fait un excellent compagnon pour la table. Tout indiqué pour une cuisine estivale et des repas al fresco : pizza au barbecue, poulet grillé, ailes de poulet, grilled cheese, salade de pastèque, feta et menthe.

Malivoire Lady Bug Rosé Niagara Peninsula 2021, 17,65 $ (13747891), 12 %

Garde : à boire

Charmant Frisant pour savourer l’été

PHOTO FOURNIE PAR L’ORPAILLEUR L’Orpailleur Frisant 2021, 10 %

Ce dernier-né du Vignoble de l’Orpailleur, à Dunham, pionnier de la viticulture au Québec, est un vin d’été par excellence. Il charme déjà par sa jolie couleur rose très pâle. Puis quel nez ! Élaboré avec du muscat osceola et du muscat de New York, deux cépages hybrides très aromatiques, L’Orpailleur Frisant 2021 s’ouvre sur des arômes de fruits et de fleurs : raisin frais, fleur d’oranger, rose, framboise et cerise. On s’attend presque à un peu de sucre, mais il est complètement sec, porté par une acidité tonique. Léger, et un peu simple, tout comme ses bulles (issues d’une gazéification), il est néanmoins terriblement charmeur et la bouteille se vide en un clin d’œil ! Faible en alcool, il sera parfait pour un apéro ou un pique-nique lors d’une journée chaude.

L’Orpailleur Frisant 2021, 10 %, offert au vignoble (22 $) ou sur le web (24 $, livraison comprise)

Garde : à boire

Syrah expressive et généreuse

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2020

Si vous aimez le caractère suave et opulent des vins de Côte-Rôtie, vous apprécierez sûrement cette syrah pulpeuse issue d’un tout petit vignoble au nord de Vienne. Des vignes de près de 50 ans, un sol de galets roulés qui emmagasinent la chaleur et un élevage d’un an en fûts, avec une bonne part de bois neuf, donnent un vin riche et généreux. Très expressif, ce Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2020 s’ouvre sur un nez parfumé et complexe : mûre, framboise, violette, saucisson, cuir, anis et poivre blanc. La bouche est ample, avec une texture veloutée et des tanins modérés, mûrs et enrobés. Généreux, certes, mais parfaitement équilibré et très harmonieux, il est fait pour la table. À déguster avec une côte de bœuf, des côtelettes d’agneau ou un magret de canard aux mûres.

Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2020, 25,95 $ (14862015), 14,5 %

Garde : de 3 à 5 ans