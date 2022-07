Situé à Saint-Donat, Le BroueMalt récidive cet été avec son magnifique beergarden, à la différence qu’on a décidé cette fois de s’associer pour toute la saison au restaurant La Confrérie, de Terrebonne, qui a acheté un nouveau camion de bouffe de rue expressément pour la clientèle de la brasserie-bistro lanaudoise.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« L’an dernier, on a fait appel à différents food truck, les gens ont apprécié que l’offre change, mais on a eu un coup de cœur pour La Confrérie, nous dit Fannie Bessette, copropriétaire du BroueMalt. On a eu une rencontre en début de saison pour avoir une idée générale du menu, mais on leur fait entièrement confiance. Il y a donc toujours des tacos au menu, au poisson et au poulet tao, il y a une poutine de luxe, un fish’n’chip, des burgers, des tartares et des salades — on propose en tout temps une offre végé. »

Ça, c’est pour le menu fixe, car La Confrérie propose aussi des soirées spéciales — BBQ, huitres ou pizza au four à bois — de même que des plats choisis chaque semaine selon des thématiques qui reviennent chaque mois. « Les thèmes sont les poutines, les burgers, les tacos et un méli-mélo, mais les offres changent d’une fois à l’autre », nous explique Mme Bessette.

Lors de notre passage, on a justement pu goûter aux ailes de poulet sauce tao, délicieuses et bien charnues, parfaites avec une Khéops, smash IPL au thé à la goyave. « L’accueil est merveilleux, les clients sont contents, le fait qu’ils attendent moins pour la bouffe fait qu’ils profitent d’une meilleure expérience globale, soutient la jeune brasseuse. Pas besoin de faire de recrutement pour le service en cuisine, et on sait à quel point c’est difficile par les temps qui courent. Les gens de La Confrérie sont habitués de servir beaucoup de gens, c’est l’une des meilleures décisions d’affaires qu’on a prises jusqu’à maintenant ! »

Au moment d’écrire ces lignes, environ 6000 personnes ont déjà visité le beergarden de BroueMalt, qui peut accueillir presque 180 personnes. « C’est très familial, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs chiens, il y a plein de touristes et de villégiateurs, des cyclistes, des randonneurs, des motocyclistes, soutient Fannie Bessette. C’est très accessible, il n’y a rien de guindé chez nous, les gens peuvent laisser jouer leurs enfants sans problème, c’est super convivial, et on ferme à 21 h ; on ne sert pas de shooters ici ! »

353, rue Principale, Saint-Donat-de-Montcalm