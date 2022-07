Ah, le pinot noir ! Le cépage crève-cœur, comme l’appellent les vignerons, parce que ce n’est pas simple d’en tirer un grand vin. En voici deux qui sont excellents, à prix très différents, mais qui tous deux le valent bien. Et un syrah du Rhône qui impressionne par son équilibre et sa grande fraîcheur !

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Un syrah à ne pas rater

Un nouvel arrivage de ce Clos Bellane La Petite Bellane Côtes du Rhône Villages 2019 est en cours de distribution : si vous n’en trouvez pas, demandez qu’on vous le commande. Il ne faut pas le rater ! Ce merveilleux domaine de Valréas élabore des vins qui sont un tour de force d’équilibre entre puissance et fraîcheur. Stéphane Vedeau, le vigneron, vous dira que ça a tout à voir avec le terroir. Issu à 100 % de syrah, le vin s’ouvre sur un nez parfumé, aux accents de mûre, de framboise et d’anis, avec une pointe de viande et de violette. Le fruit est bien mûr et emplit la bouche, tout en restant frais et croquant. Des notes d’épices et de garrigue ajoutent de la complexité, et une nette impression minérale s’étire sur la finale avec de légers tanins. Très harmonieux, il accompagnera des côtelettes d’agneau, des saucisses ou des légumes grillés au barbecue.

Clos Bellane La Petite Bellane Côtes du Rhône Villages 2019, 20,95 $ (14559500), 14,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Vive le pinot libre !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Weingut Heinrich Freyheit Pinot Noir Vin d’Autriche 2018

Énorme coup de cœur pour ce délicieux pinot ! « Freyheit » — liberté en allemand — résume bien la vision de la famille Heinrich. Tous les vins de cet excellent domaine sont issus d’une culture en biodynamie et de vinifications très naturelles et peu interventionnistes. Élaboré avec une bonne part de grappes entières, ce pinot noir passe 40 mois sur lies en amphore. D’une couleur très pâle, il offre un très joli nez, fin, fruité, parfumé, aux notes de petits fruits rouges, de fleurs et d’épices. Et quel éclat en bouche ! Frais et tonique, léger mais avec de la profondeur et de la complexité, du grain à la texture et des tanins délicats, super fins. Appétissant, gourmand et savoureux ! Il accompagnera des poissons ou de la volaille grillés, une poêlée de champignons sauvages, une salade de betteraves ou de foies de volaille.

Weingut Heinrich Freyheit Pinot Noir Vin d’Autriche 2018, 25,70 $ (14974501), 12 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Tout en finesse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Domaine Antonin Guyon Beaune Clos de la Chaume Gaufriot Monopole 2018

Il n’en reste que dans une cinquantaine de succursales, mais je tenais à parler de ce deuxième énorme coup de cœur, le Domaine Antonin Guyon Beaune Clos de la Chaume Gaufriot Monopole 2018. Deux des plus belles qualités d’un bon pinot sont un parfum enivrant et une texture soyeuse. On retrouve les deux ici, avec énormément de finesse ; ce n’est pas un vin pour amateur de sensations fortes ! Le nez est terriblement charmeur, avec des arômes très fins de fruits rouges, de griotte et de gadelle, qui s’entremêlent à des notes de sous-bois et de végétal noble. La bouche, racée et élégante, offre un fruit mûr et une texture soyeuse, de la complexité et de la profondeur, mais toujours tout en finesse. De légers tanins apportent du relief sur une longue finale délicate. Fondu et très harmonieux, il accompagnera des ris de veau, une volaille rôtie, une côte de veau aux champignons.

Domaine Antonin Guyon Beaune Clos de la Chaume Gaufriot Monopole 2018, 61,75 $ (14944571), 13 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans