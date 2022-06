Le rhum épicé Morbleu, création de la Distillerie Mariana, de Louiseville, en Mauricie, s’est vu décerné le titre de meilleur de sa catégorie lors de la prestigieuse San Francisco World Spirits Competition.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le concours, considéré comme l’un des plus influents au monde, reçoit depuis sa création en 2000 les meilleurs spiritueux de distilleries provenant de plus de 60 pays. En tout, ce sont plus 5000 produits qui sont jugés à l’aveugle par le panel de spécialistes. Le Morbleu avait d’abord reçu en avril la médaille Double Gold lors de la ronde préliminaire, reconnaissance décernée seulement lorsque tous les juges d’un panel attribuent la première position à un même spiritueux. Le rhum épicé québécois s’inscrivait ainsi comme finaliste dans la catégorie Best of Class, honneur qui lui a finalement été décerné ce week-end.

« Voir le Morbleu couronné “meilleur rhum épicé au monde” positionne Mariana comme un joueur de calibre international, a indiqué dans un communiqué Philippe Leblanc, propriétaire de la Distillerie Mariana. C’est un honneur pour nous de contribuer au rayonnement des distilleries québécoises en nous démarquant dans une compétition aussi prestigieuse. »

La distillerie Mariana, fondée en 2015, doit s’implanter l’an prochain au centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, au centre-ville de Trois-Rivières. Elle planifie la construction d’un nouveau site de production afin d’augmenter sa production, notamment pour accélérer ses ventes à l’étranger. Elle exporte déjà ses produits en France, alors qu’elle prévoit bientôt étendre sa distribution à l’ensemble du marché européen ainsi qu’au marché asiatique.