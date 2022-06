Fraîcheur sous le soleil

Les rosés de l’été

Quand le mercure monte et que les terrasses s’ouvrent, c’est le temps de retrouver le rosé. Et comme les étés québécois semblent de plus en plus chauds, la popularité de ce vin rafraîchissant augmente sans cesse. Notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché a goûté près de 70 rosés qui seront vendus à la SAQ cet été. Voici ses neuf bouteilles chouchous.