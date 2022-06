Est-ce qu’un climat chaud produit toujours des vins riches et corsés ? Pas nécessairement ! Des facteurs atténuants, comme l’altitude, le terroir ou les choix de culture du vigneron, peuvent permettre l’élaboration de vins frais et pimpants, tout indiqués pour la saison chaude. En voici trois, de trois pays, qui égaieront votre été.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Gourmand et réjouissant

Ce délicieux pet nat (pétillant naturel) est de nouveau complètement charmeur dans le millésime 2021. Et 1,35 $ moins cher qu’en 2019 ! Assemblage de trois cépages du Sud-Ouest, élaboré de façon très naturelle par une joyeuse bande de vignerons ligériens, ce Tètes Tète Nat’ Brut Nature Vin de France 2021 s’ouvre sur un nez discret de pommes jaunes, de poires et de fleurs blanches. Très sec, léger et pimpant, il offre une bouche juteuse, tout en fraîcheur, portée par des bulles délicates. Rien de très complexe, mais très bien fait, gourmand et réjouissant, il est tout indiqué pour des journées chaudes, des apéros improvisés ou des pique-niques. À déguster seul ou avec des poissons blancs grillés, en tartare avec pomme verte et herbes ou avec des sushis.

Les Tètes Tète Nat’ Brut Nature Vin de France 2021, 21,50 $ (13863770), 11 %, bio

Garde : à boire

Une réussite bio à prix d’ami

Ce vin est un excellent rapport qualité-prix. Utiel-Requena est une appellation peu connue d’Espagne, dans les collines au-dessus de Valence. On y produit beaucoup de vins de volume et de concentré de raisin. Mais la fraîcheur des nuits en altitude permet aussi d’élaborer des vins blancs. Ce domaine s’est donné la noble mission d’élaborer des vins bios, en volume important, à prix très abordable. Le nez de cet Ecovitis Fuenteseca Macabeo Sauvignon Blanc Utiel-Requena 2021 est frais et plutôt fin, avec des notes d’agrumes, d’herbes et un peu de pêche. Très sec, il offre un fruit juteux et beaucoup de fraîcheur, avec de légers amers qui ajoutent du relief. Tout indiqué pour l’apéro, ou pour accompagner un ceviche, des crevettes à l’orange, une salade de fenouil ou au chèvre frais.

Ecovitis Fuenteseca Macabeo Sauvignon Blanc Utiel-Requena 2021, 13,75 $ (12681131), bio, 12 %

Garde : à boire

Pour la pizza et le poisson

Gulfi est sans conteste un des meilleurs producteurs de Sicile. Ce domaine familial travaille en bio depuis ses débuts, avec un énorme respect pour la terre, ses gens et ses traditions. Alors que le Nero d’Avola est souvent à l’origine de vins corpulents, il donne ici un vin souple, tout en fraîcheur, issu de terroirs calcaires dans les monts Hybléens, dans le sud-est de la Sicile. Ce Gulfi Rossojbleo Nero D’Avola Terre Siciliane 2019 reste bien sûr marqué par le soleil, avec un fruit mûr et une matière pulpeuse, mais aussi beaucoup de fraîcheur et très peu de tanins. Des arômes de cerise, une pointe de kirsch et de fleurs mauves charment de prime abord, puis des notes de terre noire, de garrigue et d’olives ajoutent de l’intérêt. Servi rafraîchi, il est tout indiqué pour accompagner des pizzas, mais aussi un poisson cuisiné avec tomates, olives noires et câpres.

Gulfi Rossojbleo Nero D’Avola Terre Siciliane 2019, 22,50 $ (14923990), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans