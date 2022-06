Non, ces suggestions de vin et de bière pour accompagner le poisson ne rendront pas votre pêche plus fructueuse. En revanche, elles permettront de patienter quelques heures au bout du quai avec le sourire.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Vive la cannette

Signe que la cannette gagne en popularité, même chez les producteurs de vin, ce format écologique et pratique contient de plus en plus des produits de qualité. La preuve : le Fram Wines Grenache Gris 2021, vin orange sud-africain, est un pur délice. Il est élaboré par Thinus Krüger. Cet œnologue a travaillé une douzaine d’années au domaine Boschendal avant de démarrer son propre projet appelé Fram. Dans la cannette de 250 ml, la robe est de couleur orange soutenue grâce à la macération des peaux de grenache gris pendant trois semaines. Les parfums de thé noir, de fines herbes et de fruits sont invitants. En bouche, l’attaque juteuse est suivie d’une trame tannique agréable qui permet d’apprécier le vin autant seul qu’à table, une fois le poisson sorti du lac.

Fram Wines Grenache Gris 2021 (14853725) 8,10 $

Rose saumon

Choisir la couleur du vin en fonction de la couleur du plat n’est pas la manière la plus complexe de créer ses accords. Mais elle fonctionne souvent ! Le rosé est ainsi un bon choix pour accompagner le saumon, en particulier cette cuvée de Provence, Les Béatines Coteaux d’Aix en Provence rosé 2021. Cet assemblage de grenache, de syrah et de cinsault possède une texture presque grasse en bouche, un mariage idéal avec la chair du poisson. Ses parfums de fruits rouges, de melon et de fines herbes sont très classiques, mais c’est impossible de s’en lasser. Certifié bio, il est à mettre dans la glacière tout l’été.

Les Béatines Coteaux d’Aix en Provence rosé 2021 (11232261), 21,55 $

Blanc gourmand

Le fondateur du domaine américain Bonny Doon, Randall Graham, a vendu son vignoble il y a deux ans. Malgré la grande renommée de ses vins, la rentabilité de son entreprise n’était pas optimale. Le vigneron l’avoue sans détour : « Je suis un artiste, pas un vendeur de vin. » Graham ne gère donc plus les finances, mais il est toujours responsable des vinifications et cette cuvée Cigare Blanc est sublime. Toujours inspiré par les vins du Rhône, M. Graham a voulu rendre hommage au châteauneuf-du-pape blanc. Sa cuvée réunit le grenache, le vermentino et la clairette. Les parfums d’ananas, de lime et de basilic se mêlent aux notes de fûts de chêne. En bouche, c’est rond, épicé et long. Une merveille avec la truite arc-en-ciel cuite en papillote.

Bonny Doon Le Cigare Blanc Central Coast 2020 (14602900), 24,95 $

L’habit fait le moine

L’étiquette de ce blanc espagnol, le Sumarroca Tuvi Penedes 2021, ne pourrait pas être plus explicite : ce vin va bien avec le poisson. Le domaine Sumarroca a créé cet assemblage peu commun à base de xarel-lo, variété locale, auquel on ajoute du gewurztraminer, du riesling et du viognier. Ça fonctionne ! Il remplit le verre de fleurs et d’agrumes. Son acidité est rafraîchissante et ses parfums se fondent dans une bouche subtilement saline. Avec un filet de poisson grillé, une salade d’agrumes et des amis, voilà une recette gagnante.

Sumarroca Tuvi Penedes 2021 (13574687) 15,90 $

Bière de pêche

Le sauvignon blanc et le poisson vont bien ensemble. La brasserie Boréale s’est inspirée de cet accord pour créer une nouvelle bière pour célébrer les 10 ans de la marque Hooké. Boréale a aromatisé son brassin avec du houblon néo-zélandais Nelson Sauvin, dont les parfums (et le nom) rappellent le sauvignon. Orange, citron, basilic et herbes fraîches, la bière blonde est parfumée. Subtilement amère en bouche, elle remplit sa mission d’être désaltérante.

Hooké Boréale, 475 ml, 5,19 $