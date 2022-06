Les cocktails prêts-à-boire ont inondé les tablettes de la SAQ, l’été dernier. Et l’intérêt est loin de s’essouffler. Si bien que la société d’État ajoute 67 nouveaux produits à son offre en un an, soit une hausse de près de 40 %. Voici cinq nouveautés qui ont retenu notre attention.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

À la hauteur du classique

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Ungava Gin & Tonic

Une décennie après son arrivée sur les tablettes de la SAQ, Ungava commercialise son populaire gin en cannette. Préassemblée avec du tonic, la boisson est à la hauteur des attentes. L’odeur de thé du Labrador se marie à merveille aux parfums de quinine. La plus grande réussite est toutefois le goût équilibré : juste assez sucré, mais pas trop. Avec ses 28 g de sucre par litre, c’est l’un des meilleurs prêts-à-boire vendus à la SAQ.

Ungava Gin & Tonic, 15 $ pour 4 x 355 ml (14699473)

Goût des Caraïbes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Cherry River Mojito

Du rhum, de la lime et de la menthe, la marque québécoise Cherry River ne réinvente pas la recette du mojito. Et c’est très bien ainsi ! Dès que la cannette est ouverte, l’odeur du rhum des Antilles est invitante. Avec la lime et un soupçon de menthe, tout est réuni pour que chaque gorgée soit savoureuse. Afin de mieux apprécier son taux de sucre un peu plus élevé, 62 g de sucre par litre, il est préférable de servir la cannette bien froide.

Cherry River Mojito, 15 $ pour 4 x 355 ml (14960213)

Pour la canicule

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ High Noon Hard Seltzer Pamplemousse

Les boissons d’eau pétillante alcoolisées, appelées « hard seltzer » en anglais, misent sur un concept simple : elles contiennent moins d’alcool, moins de sucre et moins de calories. Mais ces boissons ont aussi souvent moins de goût. Ce n’est pas le cas du nouveau High Noon produit aux États-Unis par le géant Gallo. Les amateurs d’eau pétillante au pamplemousse rose seront conquis par cette boisson rafraîchissante. Avec moins de 7 g de sucre par litre, soit moins d’une cuillerée à thé pour toute la cannette, et à peine 4 % d’alcool, il ne manque plus que l’été pour en profiter.

High Noon Hard Seltzer Pamplemousse, 12 $ pour 4 x 355 ml (14962032)

Rafraîchissant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Dillon’s Cocktail au gin tangerine et citron

Dans la péninsule du Niagara, en Ontario, la distillerie Dillon’s a été l’une des premières au pays à produire des spiritueux avec des ingrédients locaux. Ses boissons ne manquent jamais d’originalité et sont toujours d’une grande qualité. Son premier prêt-à-boire commercialisé au Québec relève encore le défi. L’assemblage de gin et d’agrumes est parfumé avec de la menthe. L’herbe apporte une note presque poivrée en milieu de bouche. La finale est longue et désaltérante, puisque la boisson contient moins de 50 g de sucre par litre. On aime aussi son prix plus bas que la moyenne.

Dillon’s Cocktail au Gin Tangerine et Citron, 16,20 $ pour 6 x 355 ml (14960117)

Naturel et délicieux

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Walter Craft Caesar Classique

Ce mélange de vodka et de boisson au jus de tomate est préparé par la marque canadienne Walter. Il séduit autant par son goût que par la démarche de l’entreprise. Le cocktail contient du jus de palourde dont la pêche est certifiée par l’organisme Ocean Wise. La majorité des ingrédients utilisés, comme le vinaigre ou le tamari, sont biologiques. Surtout, la boisson ne contient pas de sirop de maïs ou de colorants artificiels. Le mélange est légèrement épicé et l’ajout de soya dans la recette apporte de la profondeur, et un goût d’umami. Il suffit d’ajouter un contour d’épices au verre et une branche de céleri pour que le cocktail soit encore plus réussi.

Walter Craft Caesar Classique, 3,75 $ pour 458 ml (14963220)