Dessert d’été rime pour moi avec petits fruits de saison. Que ce soit dans un pavlova ou encore un pudding d’été, le vin par excellence pour les accompagner est le Bugey Cerdon : un vin réjouissant, effervescent et demi-sec, élaboré selon la méthode ancestrale et bourré de parfums de petits fruits. Les deux autres suggérés sont tout aussi réjouissants.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Parfums éclatants

Il n’y a pas de Bugey Cerdon à la SAQ en ce moment, mais surveillez l’arrivée de celui de l’excellent producteur Renardat Fache, l’automne prochain. En attendant, celui de Patrick Bottex, un autre vigneron exceptionnel, est offert en importation privée, donc à la caisse. Faites provision, ou trouvez des amis pour partager ! Le vin, à base de gamay surtout, est d’une gourmandise irrésistible avec des parfums éclatants de petits fruits rouges. Demi-sec, il reste leste et pimpant grâce à une acidité fraîche et à des bulles fines. Servi bien frais, il est parfait pour des desserts peu sucrés aux petits fruits, mais il est aussi tout indiqué pour un brunch ou un pique-nique !

Patrick Bottex Bugey Cerdon La Cueille, 30,25 $ (importation privée, agence La QV), 8 %

Garde : à boire

Pour combattre la canicule

Photo fournie par la SAQ Meinklang Prosa 2021 Frizzante Vin d’Autriche

Dans le même esprit que le précédent, un vin effervescent gourmand et réjouissant, mais complètement sec, plus simple, et aussi moins cher. Le 2020 coûtait 20,40 $ l’an dernier ! Issu d’un assemblage de zweigelt, de blaufränkisch, de saint-laurent et de pinot noir, il est d’une couleur rose soutenue. Le nez, discret, offre de délicats arômes de pomme rouge, de canneberge et de rhubarbe. Sec, léger et très frais, le vin est simple, mais délicieux et bien ficelé, porté par des bulles fines et toniques. Tout indiqué pour un apéro par temps de canicule, il accompagnera aussi des rillettes de poisson, des crevettes grillées, des légumes en tempura ou une salade de fenouil et d’agrumes.

Meinklang Prosa 2021 Frizzante Vin d’Autriche, 18,75 $ (14651824), 10,5 %, bio

Garde : à boire

La Bourgogne rencontre l’Allemagne

Photo fournie par la SAQ Bassermann-Jordan Ruppertsberg Weissburgunder Trocken 2020 Pfalz

Bassermann-Jordan est une maison historique, établie au XVIIIe siècle, qui figure parmi les meilleures d’Allemagne. Ruppertsberg est un des villages les plus réputés de la région de Pfalz, d’où proviennent les raisins. C’est du pinot blanc (weissburgunder), vinifié en sec (trocken). Et quel vin ! À faire déguster à l’aveugle : je ne serais pas surprise si plusieurs pensaient à la Bourgogne. Le nez est fin, mûr et frais, aux accents de poire, de mirabelle, de pêche dure, avec de délicates notes de crème et d’amande fraîche. Très harmonieux, avec une matière mûre et caressante en bouche, il est porté par une acidité fraîche et s’étire sur une finale à l’impression minérale. Complet et élégant, tout en finesse, il évolue beaucoup dans le verre. Poissons grillés ou en sauce à la crème, risotto aux fruits de mer.

Bassermann-Jordan Ruppertsberg Weissburgunder Trocken 2020 Pfalz, 32 $ (14951940), 13 %, bio

Garde : de 4 à 5 ans