C’est la fête des Mères et, après deux années en confinement, on pourra enfin célébrer en personne cette année ! Pour marquer l’évènement et faire plaisir à maman, voici cinq bouteilles à déguster pour le rassemblement.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Grand blanc

Le ciel bleu azur, la mer turquoise et, entre les deux, du sable blanc à l’infini… Faites voyager maman jusqu’en Grèce avec ce vin du domaine Gerovassiliou. Dès l’ouverture, des notes florales parfument le verre. En s’ouvrant, le bouquet se complexifie et dévoile des arômes de cerfeuil, de poire et de poivre blanc. L’entrée en bouche croquante et saline est suivie d’une texture plus grasse où le fruit mûr et les épices sont présents. Un grand vin ! La réputation du vigneron Vangelis Gerovassiliou n’est plus à faire. Installé au sud de Thessaloniki, il a permis, entre autres, la survie du cépage malagousia qui avait presque disparu. Dieu merci ! Grâce au savoir-faire du vigneron, cette variété démontre ici son grand potentiel. Avec le homard, votre mère sera comblée.

Domaine Gerovassiliou Malagousia Vieilles Vignes 2021, 27,35 $ (11901120)

Avec classe

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Vincent Carême Brut Vouvray mousseux 2019

Impossible de décevoir maman avec ce vin effervescent de la Loire. Complexe, élégant et fin, ce mousseux est produit à Vouvray par Vincent Carême. Le vigneron cultive 16 hectares de chenin blanc et ses vins sont une référence. Ça se confirme de nouveau avec cette cuvée issue de la vendange 2019. Ce millésime chaud a permis aux raisins d’atteindre une grande maturité. On le sent dans le verre avec des arômes de fruits jaunes bien mûrs, de fleurs et une pointe d’orange. Le vigneron a réussi à garder la tension et la fraîcheur qui amènent du tonus et beaucoup de longueur. Pour moins de 30 $, c’est grandiose.

Domaine Vincent Carême Brut Vouvray mousseux 2019, 26,40 $ (11633591), bio

Préférence rouge

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Dominio de Tares Baltos 2018

Selon plusieurs études réalisées dans le monde au cours de la dernière décennie, les femmes préfèrent le vin rouge. Pour changer des classiques, cap sur le Bierzo. Dans cette région du nord-ouest de l’Espagne, près de la frontière portugaise, le mencia est roi. Cette variété de raisin donne parfois des rouges austères et assez puissants. Ce n’est pas le cas dans cette cuvée élaborée par Dominio de Tares. Les vignes âgées de 60 ans donnent un rouge où les parfums de framboise se mêlent à une pointe de fines herbes et d’épices douces. L’attaque en bouche est juteuse, fruitée, et l’élevage d’un an en bouteille avant sa commercialisation a permis d’assouplir ses tannins.

Dominio de Tares Baltos 2018, 20,35 $ (12560099)

Rosé d’ici

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Coteau Rougemont Versant 2021

La vendange 2021 a comblé plusieurs vignerons du Québec. Grâce à un été chaud et sec, les raisins ont gagné en maturité et les vins, en qualité. Ça se remarque d’emblée dans ce rosé Versant du vignoble Coteau Rougemont. Il n’a jamais été aussi bon et si sec. Dans le passé, le vinificateur devait laisser quelques grammes de sucre pour équilibrer son vin, mais pas cette année. L’assemblage de frontenac gris, de petite perle et de vidal s’ouvre sur des parfums très classiques de bonbons à la framboise, de fleurs et de fruits exotiques. En bouche, l’attaque est rafraîchissante, les arômes sont fruités et la longueur est satisfaisante. Tout est là, à bon prix !

Coteau Rougemont Versant 2021, 15,85 $ (12644153)

À boire ou à garder

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Maison Champy Chardonnay Cuvée Edme 2019

Homard grillé et chardonnay, voilà un accord difficile à battre. Surtout avec cette cuvée de la Maison Champy, en Bourgogne. La cuvée Edmé en met plein le verre par la complexité de son bouquet. Il s’ouvre sur des parfums de vanille, de fumée, et évolue vers le cantaloup et le citron de Meyer. Certes, l’élevage en fûts de chêne est appuyé, mais le bois n’alourdit pas le vin. Il lui apporte plutôt du volume et de la richesse qui permettent de fabuleux accords à table. Les mamans sont souvent connues pour leur patience, elles pourraient donc attendre quelques années avant de l’ouvrir.

Maison Champy Chardonnay Cuvée Edme 2019, 27,60 $ (11293742)