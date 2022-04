Vins de la semaine

Quand l’équilibre va, tout va

Il fut un temps où je fuyais les vins à fort taux d’alcool. C’était à une époque où on glorifiait le raisin le plus mûr possible et les extractions poussées. Les vins étaient alors complètement déséquilibrés et l’alcool, omniprésent. Lorsque la viticulture et les vinifications sont très soignées, qu’on se préoccupe plus de plantes et de sols que de maturité, le vin peut avoir un taux d’alcool élevé tout en restant parfaitement équilibré et digeste.