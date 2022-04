Cette semaine, un magnifique champagne pour les amateurs de Brut Nature, qui est cependant en vente uniquement sur le site de la SAQ. Un deuxième arrivage, qui sera distribué en succursale, est toutefois attendu. Puisque c’est une bouteille chère, commençons avec un blanc et un rouge à petit prix pour des occasions plus courantes.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Sec, fruité et pimpant

Rueda est une région au nord-ouest de Madrid, qui s’étire le long du Duero, sur le haut plateau de la Meseta. Bien qu’elle soit située entre les régions de Ribera del Duero et de Toro, productrices de vins rouges puissants, Rueda se spécialise dans les vins blancs. Le verdejo occupe 90 % du vignoble. La cuvée Basa est parfaite pour s’initier à ce cépage, et d’un très bon rapport qualité-prix. Le nez, délicat, s’ouvre sur des notes d’agrumes, d’herbe, de groseilles, mais avec aussi un fruit mûr sous-jacent, un peu plus exotique, qui rappelle l’ananas, la carambole. La bouche est tout en fraîcheur, accentuée par un léger reste de gaz. Sec, fruité et pimpant, avec de très légers amers qui apportent du relief, ce vin accompagnera des poissons ou des fruits de mer grillés ou frits, aux herbes ou aux agrumes.

Telmo Rodriguez Basa Rueda 2020, 17,50 $ (10264018), 13,5 %

Garde : de 1 à 3 ans

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Donna Laura Ali Toscana 2020

Pour la semaine

Issu de 90 % de sangiovese et de 10 % de cabernet sauvignon, ce vin n’a rien de renversant, mais à ce prix, il est tout à fait recommandable. Le caractère toscan, et typique, du sangiovese est bien présent : le nez est plutôt retenu, avec un fruit mûr certes, mais aussi beaucoup de notes de terre, de sous-bois, de feuilles de tabac. Il n’y a qu’une légère note vanillée qui peut agacer un peu, ou charmer, selon vos préférences (même si le vin ne voit apparemment pas de bois). Il est néanmoins très sec en bouche, avec de la fraîcheur, et des tanins légers mais fermes. Ce n’est pas un vin très complexe, mais il est tout indiqué pour accompagner des spaghettis, une lasagne, une pizza, voire un pâté chinois.

Donna Laura Ali Toscana 2020, 15,15 $ (12898305), 13 %

Garde : à boire

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Tarlant Zéro Champagne Brut Nature

Champagne archi-sec et doté d’une acidité vive

Le sujet du sucre ajouté dans le champagne, et son dosage, divise beaucoup les gens. Plusieurs affirment qu’il est nécessaire à l’élaboration de champagnes équilibrés. Ces quelques lignes ne suffiront pas pour explorer le sujet, mais disons que le style est particulièrement difficile à réussir. Chez Tarlant, c’est une expertise : on y élabore surtout des champagnes sans dosage, et ce, depuis les années 1970. La viticulture y est aussi irréprochable : pour réussir ce style, ça prend des raisins parfaitement mûrs. La cuvée Zéro est tendue, élancée, mais sans manquer de profondeur, de complexité, de richesse. Le nez charme avec des notes de poire, de coing, de brioche, de mie de pain et de mélilot. Il ne faut surtout pas le servir trop froid. En fait, il sera même meilleur après quelques heures d’ouverture, voire le lendemain, ce qui laisse présager un bon potentiel de garde. De plus, sa contre-étiquette est bourrée d’information pratique, et non pas de bla-bla marketing.

Tarlant Zéro Champagne Brut Nature, 60,25 $ (14913732), 12 %

Garde : de 6 à 8 ans