Saviez-vous que l’Afrique du Sud compte plus de vignes de chenin blanc que la France ? Devenu le cépage blanc emblématique du pays, il se décline en plusieurs styles de vins. En voici un axé sur le fruit et la fraîcheur, idéal pour s’initier au chenin sud-africain. Puis deux vins plus chers, mais qui offrent un excellent rapport qualité-prix.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Fraîcheur fruitée

Bot River est une appellation d’Afrique du Sud qui fait partie de la région viticole appelée Cape South Coast. Située dans l’extrême sud du pays, donc fortement influencée par l’océan tout proche, c’est une région très fraîche. La famille Beaumont y élabore entre autres de délicieux vins de chenin blanc. Sa cuvée d’entrée de gamme est entièrement élaborée en cuves de béton et d’inox pour en préserver toute la fraîcheur et le caractère fruité. Le nez, délicat, s’ouvre sur des notes d’agrumes, de pomme verte, d’ananas. Très sec, ce vin offre des arômes semblables en bouche, avec beaucoup de fraîcheur, rehaussée par un bon reste de gaz carbonique — un passage en carafe lui fera le plus grand bien. À déguster avec des salades (aux agrumes !), des légumes verts grillés, des poissons frits, des sushis.

Beaumont Wines Chenin Blanc Bot River 2021, 20,25 $ (13225840), 12,5 %

Garde : de 1 à 3 ans

Un véritable vin de gastronomie

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine André et Mireille Tissot Brut Crémant du Jura

Cher pour un crémant, me direz-vous ? Pas du tout ! Je dirais même que ce Domaine André et Mireille Tissot Brut Crémant du Jura est d’un excellent rapport qualité-prix, meilleur que de nombreux champagnes beaucoup plus chers ! Le domaine, conduit de main de maître par Stéphane Tissot, est une référence : non seulement un des meilleurs du Jura, mais de tout le pays. Leurs crémants sont toujours des valeurs sûres. Ce nouvel arrivage, dégorgé en novembre 2021, est élaboré avec 50 % de chardonnay, 40 % de pinot noir, 5 % de poulsard et 5 % de trousseau, élevés en partie en fûts. Ça donne un vin très sec, plein de vitalité, mais aussi vineux, complexe et profond. Les bulles, très fines, portent les saveurs sur une longue finale empreinte de minéralité. On peut le boire à l’apéro, mais il se déguste encore mieux avec des poissons en sauce, une volaille à la crème, un risotto aux champignons.

Domaine André et Mireille Tissot Brut Crémant du Jura, 35,50 $ (11456492), 12,5 %, bio

Garde : de 6 à 8 ans

Le même éclat fruité et la même gourmandise

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Gulfi Cerasuolo Di Vittoria 2019

C’est un retour du même millésime, pour cette cuvée, le Gulfi Cerasuolo Di Vittoria 2019, déjà recommandée en mai 2021. Et elle n’a rien perdu de son éclat fruité et de sa gourmandise ! Chez Gulfi, on produit de véritables vins de terroir, indéniablement siciliens, par leur fruit et leur maturité, mais d’un équilibre exemplaire, sans excès ni lourdeur. Cet assemblage est fait de 50 % de nero d’Avola et 50 % de frappato regorge de fruit juteux, très cerise, mais avec tout plein de nuances de terre, de garrigue, d’épices et de fleurs. La bouche est d’une grande fraîcheur, mais avec de la matière, une certaine ampleur et des tanins présents, mûrs et très fins. Très harmonieux et très délicieux, le caractère savoureux de ce vin appelle la table : poisson aux tomates et aux olives noires, pâtes à la puttanesca, côtelettes d’agneau aux herbes.

Gulfi Cerasuolo Di Vittoria 2019, 34,50 $ (14044848), 13 %, bio

Garde : de 4 à 6 ans