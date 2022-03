Les journées rallongent et le soleil se réchauffe tout doucement. Même si le mois de mars est toujours des plus incertains, on se donne le droit de rêver au printemps et au fait de cuisiner à l’extérieur. Pour les plus vaillants (ou pour ceux qui ne peuvent plus attendre), voici trois vins rouges qui accompagneront à merveille des grillades au barbecue.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Fin et équilibré

Les conditions climatiques de 2020 dans la vallée du Rhône méridionale ont donné des vins très complets, moins puissants que ceux de 2019, avec plus d’élégance, de fraîcheur et d’éclat aromatique. Et c’est tout à fait le cas ici ! Le nez est tout en finesse, fruité et floral, avec des notes de mûre, d’anis, de garrigue, de violette, et une pointe sanguine. Le fruit mûr donne une texture caressante en bouche, et une acidité fraîche et de légers tannins apportent du tonus et du relief. Il fait preuve d’une tenue et d’une complexité surprenante à ce prix. À essayer avec : côtelettes d’agneau ou de porc aux herbes, saucisses grillées, fricassée de poulet aux olives noires, aubergines farcies.

Château La Tour de Beraud Costières de Nîmes 2020, 18 $ (12102629), 13,5 % Bio

Garde : 2 à 3 ans

Une très belle introduction au vin nature

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Joubert Cuvée à l’Ancienne Beaujolais 2019

Avant de crier au manque de disponibilité, prenez note : ce vin sera dorénavant un produit en continu, c’est-à-dire offert la plupart du temps. Il peut y avoir quelques semaines de rupture de stock entre deux arrivages. Et le premier a disparu plus rapidement que prévu. Le prochain est en route : restez à l’affût ! Le nez fait preuve d’un fruité éclatant, d’une impression de pureté, avec tout plein de petits fruits rouges et de notes florales. La bouche est tonique, tout en fraîcheur, avec de l’éclat et de la vitalité. Léger, avec juste ce qu’il faut de tannins pour apporter un peu de grain et de relief, il est très sec et d’une grande buvabilité. Tout indiqué pour un apéro avec saucisson, ou une cuisine bistro : tartare, steak frites, poulet rôti, croque-monsieur.

Domaine Joubert Cuvée à l’Ancienne Beaujolais 2019, 21,90 $ (14222712), 12,5 %

Garde : à boire

Le caractère savoureux des bons vins italiens

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Vietti TreVigne Barbera d’Asti 2019

Les vins de Barolo et de Barbaresco, élaborés avec le cépage nebbiolo, font la gloire du Piémont. Mais cette région regorge d’une multitude d’autres cépages. Le dolcetto et la barbera donnent aussi d’excellents vins, plus abordables que les deux grands. Cette barbera offre beaucoup de complexité. Le nez, très aromatique, s’ouvre sur des notes de terre et de thé noirs. À l’aération, le fruit se développe avec des arômes de cerise, de canneberge et de pomme rouge, ainsi que d’herbes et de rose séchée. Le vin fait preuve de beaucoup de matière en bouche, parfaitement équilibrée par une acidité vive et des tannins modérés, très fins, qui s’égrènent sur une longue finale. Le vin continue d’évoluer une fois ouvert et se garde très bien jusqu’au lendemain. Parfait pour un bœuf braisé, un osso buco, des grillades, une pizza.

Vietti TreVigne Barbera d’Asti 2019, 24,95 $ (11863282), 14 %

Garde : 3 à 4 ans