Il fut un temps où je fuyais les vins à fort taux d’alcool. C’était à une époque où on glorifiait le raisin le plus mûr possible et les extractions poussées. Les vins étaient alors complètement déséquilibrés et l’alcool, omniprésent. Lorsque la viticulture et les vinifications sont très soignées, qu’on se préoccupe plus de plantes et de sols que de maturité, le vin peut avoir un taux d’alcool élevé tout en restant parfaitement équilibré et digeste.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Réussite totale

De retour dans le millésime 2017, la cuvée Le Combal de Catherine Maisonneuve et Mathieu Cosse est fidèle à elle-même et offre un des meilleurs vins dans cette gamme de prix, toutes catégories confondues. Le vin impressionne toujours par sa matière mûre, sa complexité, sa profondeur et sa longueur, mais surtout par son équilibre sans faille. Des arômes de fruits noirs bien mûrs, avec des notes d’épices, d’anis, de terre noire et une pointe florale, ouvrent le bal. La bouche est à la fois ample, mûre et juteuse, gorgée de fruit, d’éclat et de fraîcheur. Des tanins très fins, mais fermes, apportent du relief et s’égrènent sur une longue finale, à l’impression minérale. Déjà délicieux, il offrira beaucoup de plaisir pendant des années encore. À déguster avec un confit de canard, des côtelettes d’agneau ou un cassoulet.

Cosse Maisonneuve Le Combal Cahors 2017, 20,80 $ (10675001), 13,5 %

Garde : de 4 à 6 ans

Petit trésor, grande satisfaction

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine du Mont Épin Mâcon-Péronne 2020

Mâcon-Péronne est une appellation régionale de Bourgogne avec une dénomination géographique complémentaire. C’est-à-dire qu’elle s’applique à un territoire plus restreint, par rapport à Mâcon tout court, par exemple. Ces appellations regorgent de petits trésors, comme ce vin qui offre un très bon rapport qualité-prix, chose devenue rare en Bourgogne. Le nez est fin, joli et frais, sur des arômes d’agrumes, de poire, de pomme verte, avec des notes de crème et d’amande. Une très belle matière fruitée en bouche offre une texture caressante. La bouche est ample, mais sans aucune lourdeur malgré un taux d’alcool élevé. Elle reste fraîche, voire tonique, et très harmonieuse. Très sec, et sans bois, le vin, riche, est fait pour la table. À essayer avec du poisson ou du poulet en sauce, au beurre blanc, à la crème, du homard ou encore des ris de veau.

Domaine du Mont Épin Mâcon-Péronne 2020, 23,95 $ (13620815), 14,7 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Riche, complexe et singulier

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Clos Lapeyre Jurançon Vitatge Vielh 2017

Vitatge Vielh est une cuvée issue de très vieilles vignes, de 60 à 100 ans d’âge, des cépages locaux gros manseng, petit manseng, courbu et camaralet. Ils sont cultivés, complantés, à 400 m d’altitude au pied des Pyrénées. En 2017, c’est 60 % du premier, 30 % du deuxième et 10 % de courbu qui composent la cuvée. Les vins fermentent en demi-muids et en foudres, puis y sont élevés pendant un an sur lies. Quel vin ! Il arbore une couleur dorée et s’ouvre sur des notes de céréales, de pêche, d’orange et de miel. La bouche est ample, grasse, mais aussi fine et élégante, portée par une acidité fraîche. Très harmonieux, avec de légers amers qui se pointent sur une longue finale, il se boit avec poissons ou pétoncles au curry, rôti de porc aux abricots, volaille à la crème ou aux champignons.

Clos Lapeyre Jurançon Vitatge Vielh 2017, 28,25 $ (11629761), 13 %, bio

Garde : de 3 à 6 ans