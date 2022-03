En 2021, les vins rouges représentaient 58 % des ventes de vins à la SAQ. Toujours dominants, ils sont néanmoins en déclin constant depuis quelques années. Par contre, notre affinité pour les vins européens, elle, se maintient. Et pour les vins français en particulier : ils représentent encore aujourd’hui plus de 30 % des ventes de vins à la SAQ, à peu de chose près la même proportion qu’il y a 10 ans.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Authentique terroir

Ce vin, élaboré par Les Vignerons d’Estézargues, une cave coopérative qui réunit une dizaine de familles vigneronnes, est devenu un incontournable sur nos tablettes. D’une constance remarquable, il offre, chaque année, un des meilleurs rapports qualité-prix. Le 2020 le confirme encore. Issu d’un très bon millésime, il s’ouvre sur un nez délicat, fin, parfumé, avec des notes florales, de violette, et de fruits noirs mûrs. À l’aération apparaissent des arômes de crème de mûre et d’épices. La bouche est riche et soyeuse, bourrée de fruit, mais avec une acidité super fraîche qui apporte élan et tonus. Des tannins mûrs mais fermes s’égrènent en finale. Un vin très complet, issu d’une viticulture et de vinifications exemplaires, qui est une authentique expression de son terroir. À ce prix, bravo ! À déguster avec saucisson sec, couscous aux merguez, hamburger à l’agneau, saucisses et légumes grillés.

Domaine La Montagnette Signargues Côtes du Rhône Villages 2020, 17,45 $ (11095949), 14,5 %

Garde : de 3 à 5 ans

Entre puissance et finesse

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Le Clos de Caveau Fruit Sauvage Vacqueyras 2019, 31,25 $ (13750370), 14,5 %, bio

Ce superbe domaine d’une vingtaine d’hectares cultive ses vignes en altitude, sur les coteaux adossés aux Dentelles de Montmirail, au-dessus du village de Vacqueyras. Issue de 60 % de grenache et 40 % de syrah, la cuvée Fruit Sauvage est une merveille d’équilibre entre puissance et finesse. Le nez s’ouvre sur des notes de fruits rouges, d’herbes, de garrigue, d’épices et de sous-bois. La bouche suit, s’appuyant sur un fruit bien mûr, avec encore beaucoup d’épices et de garrigue, de poivre, d’anis et une pointe d’olive noire. Ample et puissant en bouche, le vin est équilibré par une fraîcheur remarquable. Des tannins fins ajoutent du relief et de légers amers, comme l’écorce d’orange, et contribuent à sa fraîcheur. Très harmonieux et doté d’une longue finale, il s’accordera, après un passage en carafe, avec un magret de canard aux mûres, ou des côtelettes d’agneau aux herbes ou à la tapenade.

Le Clos de Caveau Fruit Sauvage Vacqueyras 2019, 31,25 $ (13750370), 14,5 %, bio

Garde : de 4 à 5 ans

Complet et harmonieux

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Vincent Pinard Sancerre Florès 2019, 42 $ (12097962), 13 %

Florent et Clément Pinard sont la vingtième génération à exploiter ce domaine familial. Sans conteste parmi les meilleurs vignerons de Sancerre, ils cultivent 17 hectares de vignes en bio (non certifié) et vinifient le plus naturellement possible. La cuvée Florès est issue de vignes cultivées à Bué sur les fameuses caillottes, un terroir de pierres calcaires, et vinifiée sur lies en cuves. Le vin charme déjà au nez, parfumé, avec des accents d’agrumes, d’herbes aromatiques, de fleur, de sureau. Et quelle belle matière en bouche ! Mûre, ample et juteuse, elle fait aussi preuve d’éclat, de fraîcheur et de tension. Des notes minérales, de pierre à fusil, et salines ajoutent à la complexité et à la texture. Un vin complet et très harmonieux, à servir avec : poisson avec beurre blanc au pamplemousse ou à l’oseille, pétoncles poêlés avec zestes d’agrumes, risotto aux fruits de mer.

Vincent Pinard Sancerre Florès 2019, 42 $ (12097962), 13 %

Garde : de 4 à 6 ans