Un hommage mérité, une cuvée royale et un mouvement qui vise à retrouver le goût du vin d’il y a 150 ans : l’actualité viticole ne manque pas en ce début d’année. Voici quelques nouvelles et des suggestions pour assouvir sa soif… de connaissances.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Ça pétille en Angleterre

Le mousseux anglais vient de gagner ses lettres de noblesse. Pour souligner le 70e anniversaire de son accession au trône, la boutique officielle de Sa Majesté la reine Élisabeth II, The Royal Collection Shop, a mis en vente une cuvée spéciale. Le vin effervescent est un assemblage de chardonnay, de pinot noir et de pinot meunier, soit le même trio qu’en Champagne. Les bulles sont produites par le prestigieux domaine Gusbourne, dont les vignes sont situées dans le Kent et le Sussex de l’Ouest, deux régions situées dans le sud du pays dans lesquelles la viticulture est en plein développement. L’attachée de presse adjointe de la Royal Collection Trust, Lily Spicer, n’a pas été en mesure de préciser combien de bouteilles ont été produites. Dans un courriel envoyé à La Presse, elle avance néanmoins que « le vin continuera à être produit en fonction de la demande pendant toute la durée de l’année du jubilé de platine ».

Ce n’est pas la première fois que la reine appose son nom sur une étiquette de bulles. Elle possède des vignes dans les jardins du château de Windsor. Les rares bouteilles produites sont commercialisées par le marchand anglais Laithwaite’s. La cuvée du jubilé de platine est offerte en ligne au coût de 39 livres sterling, soit plus de 67 $ CAN. Les résidants du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie peuvent acheter en ligne, mais pas les Canadiens. La SAQ confirme ne pas avoir commandé ce produit.

La reine n’est pas la seule à croire au potentiel du mousseux anglais. Le géant du cava espagnol Freixenet vient d’acheter le domaine Bolney, dans la région de Sussex. Le vignoble possède une magnifique terrasse qui surplombe les vignes et une table réputée. Détail intéressant : plusieurs de ses vins sont élaborés avec des hybrides.

De très vieilles vignes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Altamente Jumilla 2020

Il y a 150 ans, les vignobles d’Europe ont pratiquement été anéantis par un puceron arrivé d’Amérique, le phylloxéra. Face à cette crise sans précédent, les vignerons ont dû adapter leurs techniques. Ils ont greffé les cépages à des pieds de vigne américains pour que les plantes résistent à ce puceron. Quelques rares vignes n’ont pas connu ce sort et un groupe de vignerons veut les protéger. Des producteurs de plusieurs pays ont récemment créé le projet « Francs de pied », qui vise à identifier les vins issus de vignes non greffées. Le regroupement souhaite également inscrire les vignes franches de pied au patrimoine mondial de l’UNESCO et, en quelque sorte, retrouver le goût du vin « pré-phylloxéra ». Le projet est ambitieux, car beaucoup de régions viticoles et de pays interdisent la culture sans porte-greffes.

Curieux de déguster un vin franc de pied ? Ce rouge d’Espagne est sans doute le moins cher que vous trouverez. Il est élaboré dans la région de Jumilia et une partie des vignes sont centenaires et non greffées. Le secret : les vignes sont plantées dans un sol composé de sable, un environnement hostile au phylloxéra. Dans le verre, les parfums de fruits noirs typiques du cépage monastrell sont invitants. En bouche, on découvre un rouge corsé et épicé dont la puissance est soutenue par une fraîcheur remarquable qui provient de l’altitude où se trouvent les vignes. Un rayon de soleil pour terminer l’hiver en beauté.

Altamente Jumilla 2020, 14,85 $ (13632365), 14 %, bio

Un verre en souvenir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Tawse Chardonnay 2019

Le domaine Tawse est un incontournable de la péninsule du Niagara. Le vignoble est en deuil à la suite de la mort de son vinificateur, Paul Pender, le 4 février dernier. Des médias du monde entier ont célébré l’apport de ce pionnier de la viticulture ontarienne, soulignant au passage la qualité irréprochable de ses vins. Pour lui rendre hommage, on redécouvre ce chardonnay classique. La vendange 2019 n’a pas été simple à Niagara avec beaucoup de pluie et de la grêle en juillet. Mais la qualité est au rendez-vous avec des notes de poire, de fleurs et des notes subtilement boisées, qui accompagneront à merveille le poulet grillé.

Tawse Chardonnay 2019, 19,35 $ (11039736), 13 $