Voici deux vins rouges du Midi, pour nous réconforter au cœur de l’hiver : amples, chaleureux et bourrés de caractère. Et un superbe exemple d’un des cépages les plus aromatiques qui soient, le gewurztraminer : exubérant, certes, mais d’un équilibre exemplaire.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Riche, dense et frais

Le Domaine Cristia élabore de grands vins à Châteauneuf-du-Pape, sur des sols sablonneux du sud de la France, mais aussi cette petite cuvée de côtes-du-rhône, qui épate à ce prix. Issu à 100 % de grenache, de vignes de 40 ans, aussi sur des sols sablonneux, elle est vinifiée et élevée en cuve de béton. Le nez, très expressif, est complexe avec des notes de terre noire, de garrigue, de fruits rouges, d’épices, avec une pointe florale et de cuir. Un fruit bien mûr emplit la bouche avec une texture veloutée, des notes de cerise et de kirsch. Riche et dense, mais aussi frais, avec de légers tanins, fermes, et de jolis amers, comme d’écorce d’orange, qui ajoutent du relief. À déguster avec un gigot ou des côtelettes d’agneau aux herbes.

Domaine de Cristia Côtes du Rhône 2020, 19,90 $ (14070624), 14,5 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans

Bon maintenant, meilleur plus tard

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Canet Valette Saint-Chinian Une et Mille Nuits 2019

Marc Valette, figure de proue du Languedoc, a beaucoup contribué au renouveau qualitatif de la région et inspiré de nombreux jeunes vignerons. Son site web résume brièvement mais à merveille sa philosophie — il en vaut la lecture. Comme on peut y lire, « la vérité est au fond du verre ». Alors, plongez votre nez dans celui-ci, le Canet Valette Saint-Chinian Une et Mille Nuits 2019 : il dégage une impression riche, mûre, épicée, mais aussi fine et retenue, avec des notes de mûres, d’anis et de garrigue. En bouche, le fruit est mûr, rond et caressant. Le vin est dense, mais frais et élégant, avec des tanins fermes qui s’égrènent sur une longue finale. Il sera sûrement encore meilleur dans trois ou quatre ans. Pour le boire maintenant, passez-le en carafe et dégustez-le sur une viande rouge grillée, du gibier en sauce, un magret de canard aux mûres.

Canet Valette Saint-Chinian Une et Mille Nuits 2019, 25,50 $ (11964497), 14,5 %, bio

Garde : de 5 à 7 ans

Toute une expérience !

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Albert Mann Gewurztraminer Alsace 2020

Le gewurztraminer est si aromatique qu’il peut devenir entêtant, au point d’être désagréable. Mais quand il est bien fait, quel délice ! Au Domaine Albert Mann, à Wettolsheim, au sud de Colmar, on a élaboré un magnifique 2020. Très aromatique, il décline une panoplie d’arômes : loukoum, eau de fleur d’oranger, pêche rôtie, gingembre, poivre blanc… Un peu de sucre résiduel se fond à une texture riche et enrobante, la bouche est dense et ample, et parfaitement équilibrée avec beaucoup d’épices et d’amers nobles sur une longue finale. Exotique et opulent, il accompagnera un foie gras poêlé aux cinq épices ou avec une compote de pêche, un curry de poulet à l’ananas, un canard à l’orange, des fromages bleus. Entre autres !

Albert Mann Gewurztraminer Alsace 2020, 33,50 $ (11967735), 14 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans