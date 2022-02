Pour rêver de contrées plus chaudes, voici deux blancs d’Espagne et un rouge de Grèce. Tous issus de cépages autochtones, ils nous font voyager, tout en nous faisant découvrir des vins et des saveurs très typiques de leurs régions.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Très passe-partout

Le xarel-lo est un cépage autochtone de Catalogne. Largement utilisé pour l’élaboration du Cava, il est aussi de plus en plus vinifié seul en vin tranquille, non effervescent. Il fait partie de ces cépages peu aromatiques, qui s’expriment plus en texture qu’en arômes. Tout en retenue, il s’ouvre au nez sur de délicats arômes de pomme, de pêche, de fleurs blanches et de crème fraîche. Sec, il offre une texture ronde, avec un joli fruit mûr, toujours délicat, rehaussé de notes d’agrumes, de zestes, avec une impression minérale, légèrement saline, comme de coquille d’huître. Léger, avec beaucoup de fraîcheur, il est idéal comme apéritif. Il accompagnera aussi des poissons et des fruits de mer simplement grillés, arrosés d’huile d’olive et de citron, des huîtres ou des sushis.

Parés Baltà Calcari Penedès 2020, 19,40 $ (11377225), 12 %, bio

Garde : de 1 à 3 ans

L’albariño bien maîtrisé

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Eulogio Pomares Zarate Albariño Rias Baixas 2020

L’albariño est aussi un cépage autochtone d’Espagne, mais dans l’Ouest cette fois, dans la région de la Galice, communément appelée l’Espagne verte. Rias Baixas est une appellation sur la côte Atlantique, beaucoup plus humide et tempérée que le reste du pays. L’albariño y est le cépage roi. Et entre les mains d’Eulogio Pomares, il donne certaines de ses plus belles expressions. Peu fruité au nez, il offre de délicates notes de pêche et d’orange, ainsi que de levure. C’est surtout en bouche qu’il s’exprime, avec un caractère salin affirmé, une certaine ampleur et une fraîcheur aux tonalités d’agrumes. Un vin qui fera honneur aux produits de la mer, tout particulièrement des crudos ou un tartare de poisson.

Eulogio Pomares Zarate Albariño Rias Baixas 2020, 23,60 $ (13529202), 13 %

Garde : de 3 à 4 ans

Avec une viande saignante

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Kir-Yianni Cuvée Villages Naoussa 2018

La région de Naoussa, dans le nord de la Grèce, est le royaume du cépage xynomavro, sans aucun doute l’un des cépages rouges les plus qualitatifs et les plus fascinants du pays. Il n’est pas sans rappeler le nebbiolo d’Italie : sa couleur est très pâle, et sa trame tannique peut être imposante. En voici la parfaite introduction. Le nez est presque charmeur, avec des arômes de confiture de fraise, mais aussi complexe avec des notes de tomates séchées, de cuir, de bouillon de bœuf. Très sec, avec une acidité bien présente, il s’appuie sur des tanins fermes qui lui confèrent de la mâche, du relief et une certaine austérité. Assurément fait pour la table, il se plaira en compagnie d’une viande rouge saignante qui calmera sa fougue tannique.

Kir-Yianni Cuvée Villages Naoussa 2018, 16,60 $ (13990613), 13,5 %

Garde : de 4 à 6 ans