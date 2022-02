Cette semaine, on voit tout rouge. D’abord, deux vins qui sont le parfait exemple du caractère savoureux des vins italiens : très secs, qui combinent un fruit mûr à un végétal noble, leur donnant de la complexité, mais surtout ce caractère digeste qui en fait d’excellents compagnons pour la table. Et un rouge espagnol plus charnu, gorgé du soleil méditerranéen.

Délicieux, rafraîchissant, authentique et très italien

J’ai toujours apprécié ce vin, mais le 2020 est particulièrement délicieux. Le lambrusco est un vin rouge mousseux, et les meilleurs sont secs, avec le caractère savoureux des bons vins italiens. Ce Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano 2020 détonne d’abord par sa couleur profonde, d’un mauve intense. Le nez est très aromatique, avec un fruité éclatant, des notes de liqueur de framboise, de cassis. En bouche, il est hyper sec et d’une fraîcheur vivifiante. Léger, il fait par contre preuve de tenue, avec des bulles fines et de légers tanins qui apportent du relief. Super apéritif pour les amateurs de vin rouge, il sera aussi délicieux à table : charcuterie, pizza, pâtes (tomates, légumes verts, saucisse), parmesan et autres fromages durs.

Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano 2020, 19,95 $ (733261), 11,5 %, bio

Garde : à boire

Chaleureux, mais très bien équilibré

Assemblage en parts égales de grenache et de tempranillo, ce Palacios Remondo La Vendimia Rioja 2019 est issu de la partie est de la Rioja : plus loin de l’Atlantique et de son influence modératrice. Ici, le climat est résolument méditerranéen, d’où la présence de plus de grenache qu’ailleurs dans la région. Et ça se sent ! Le vin regorge d’arômes de fruit mûr, cerise, pomme rouge, framboise, avec aussi des notes d’épices, de garrigue, d’anis, et une pointe de cuir. Riche et rond en bouche, mais sans lourdeur — malgré le degré élevé d’alcool — et plein de fraîcheur. De légers tanins apportent du grain à la texture et de délicates notes d’agrumes accentuent cette impression fraîche. Pour accompagner des plats d’hiver : ragoûts et viandes braisées, côtelettes ou gigot d’agneau, voire un couscous aux merguez.

Palacios Remondo La Vendimia Rioja 2019, 18,85 $ (10360317), 14,5 %

Garde : 1 ou 2 ans

Exactement ce à quoi on s’attend d’un Chianti

Voici un autre vin que je trouve particulièrement constant, comme la plupart des vins de cette maison. Le Carpineta Fontalpino Colli Senesi Chianti 2020 est toujours authentique et d’un bon rapport qualité-prix. De couleur assez pâle, il s’ouvre sur un nez aux notes de griotte et de canneberge, fraîches et séchées, de cèdre, de sous-bois. Très sec, il fait preuve d’une jolie matière en bouche et de cette appétissante combinaison de fruit mûr et de notes plus végétales, plus terreuses. Moyennement corsé et très frais, avec des tanins modérés et une longueur appréciable, il est tout indiqué pour la table : osso buco, aubergines parmigiana, pâtes à la saucisse ou simples grillades, de viande ou de légumes, avec tout plein d’herbes.

Carpineta Fontalpino Colli Senesi Chianti 2020, 22,55 $ (10854085), 14 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans