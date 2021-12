Je m’abstiendrai de commenter, mais ne m’en voulez pas si les vins que je vous suggère cette semaine ne sont pas faciles à trouver. Avec le conflit récent à la SAQ, la distribution des vins dans les succursales a été très perturbée. Le premier vin est un produit de base : il devrait se dénicher facilement. Les deux rouges sont de nouveaux arrivages : ils devraient être largement distribués dans le réseau à partir du 20 décembre. Cela dit, rien n’est garanti… De grâce, ne vous en prenez pas au messager !

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Vin de tous les jours

Une bouteille simple et légère et une capsule à vis : pratiques et tout indiquées pour un vin blanc simple et honnête, parfait pour une consommation courante. Un joli nez fruité annonce la donne, avec des arômes de fruits jaunes et d’agrumes. En bouche, ce Campagnola Chardonnay Veneto est sec, plutôt souple et rond, mais aussi frais. Il fait preuve de bien plus de tenue et d’équilibre que de nombreux vins à ce prix ! Une valeur sûre, il est aussi polyvalent : dégustez-le en toute simplicité avec du maïs soufflé en écoutant un film, ou à table avec des pâtes au saumon ou au poulet à la crème, des vol-au-vent, un poulet rôti.

Campagnola Chardonnay Veneto, 13,35 $ (12382851), 12,5 %

Garde : à boire

Une belle découverte

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Heimann Kadarka Szekszárd 2020

Ce vin hongrois, issu de la région de Szekszárd, dans le sud du pays, est une belle découverte pour les curieux. Szekszárd, avec sa voisine Villány, est parmi les régions les plus chaudes du pays et est reconnue pour ses vins rouges. Le cépage kadarka se plaît tout particulièrement sur les sols de loess de Szekszárd et donne des vins légers, frais et fruités, qui ne sont pas sans rappeler le pinot noir ou le gamay. Celui-ci est en effet d’une couleur très pâle et offre des arômes délicats de cerise, de pomme rouge, de canneberge, avec une pointe épicée qui rappelle le poivre blanc, et des notes de terre fraîche qui se développent en bouche. Sec, léger et tout en fraîcheur, il est peu tannique et très charmeur. À servir frais avec un goulasch, des poivrons farcis, des escalopes de veau panées.

Heimann Kadarka Szekszárd 2020, 22,75 $ (14057219), 12,5 %

Garde : 2 ou 3 ans

Bourré de caractère

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Vadio Bairrada 2018

Vadio Bairrada 2018 : voici un autre vin à découvrir si le baga ne vous est pas familier. C’est le cépage emblématique de la région de Bairrada, au Portugal, sur la côte atlantique, au sud de Porto. Longtemps à l’origine de vins rustiques, il est capable de donner d’excellents vins entre les bonnes mains. C’est le cas ici : le vin est complexe et singulier, bourré de caractère. De couleur pâle, il s’ouvre sur un nez de confiture de fraise, de tomates séchées, de tabac et de thé, avec des notes d’épices, d’anis, de garrigue. Plutôt léger en bouche, mais sans manquer de matière ou de profondeur, il offre beaucoup de fraîcheur, un caractère gourmand et savoureux, mais avec du grain et des tannins modérés. À déguster à table avec des saucisses grillées, un poulet à la portugaise, un confit de canard.

Vadio Bairrada 2018, 23,90 $ (13620840), 12,5 %

Garde : de 3 à 6 ans