Cette semaine, voici trois vins qui sauront accompagner une cuisine réconfortante, clin d’œil au temps froid qui s’installe : un vin gouleyant à l’accent du Midi, tout en fraîcheur et très passe-partout ; un vin orange d’une grande complexité, qui embaume la Sicile et ravira les curieux ; et, pour terminer, un grand classique de la Rioja, particulièrement réussi dans ce qui semble être un des meilleurs millésimes de la dernière décennie pour cette région.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Un vin harmonieux, frais et gourmand

Situé dans le nord de l’appellation, à Valréas, Clos Bellane cultive ses vignes en altitude sur des sols riches en calcaire. Ses vins sont tout en finesse et en fraîcheur. Cette cuvée à 100 % de syrah s’ouvre sur un nez fin, avec un fruité très pur, aux arômes de framboise, de mûre, de cassis. Des notes de poivre blanc, de ronces et de garrigue ajoutent de la complexité. Le tout est très fondu. Le vin est tout aussi harmonieux en bouche, avec une texture caressante, de légers tanins très fins et une délicate impression minérale. Très complet pour le prix, c’est un vin dont la fraîcheur et la gourmandise étonnent vu son taux d’alcool, l’effet d’un terroir très frais et d’une vinification toute en douceur. À déguster avec des côtelettes d’agneau, un poulet cacciatore ou aux olives, une pintade au bacon, des merguez.

Clos Bellane la Petite Bellane Côtes du Rhône Villages 2019, 20,35 $ (14559500), 14,5 %, bio

Garde : 3 ou 4 ans

Un orange complet et singulier

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Marabino Muscatedda Terre Siciliane 2020

Beaucoup des meilleurs vins orange que j’ai goûtés sont élaborés avec des cépages très aromatiques. Ces derniers donnent parfois des vins trop intenses, carrément entêtants. La macération de leurs jus avec les peaux semble atténuer les arômes, tout en conférant énormément de complexité et de texture aux vins – ce sont souvent aussi des cépages riches en composés phénoliques. Issue de muscat blanc, cette cuvée, Marabino Muscatedda Terre Siciliane 2020, reste très parfumée, avec des notes d’orange, de fleur d’oranger, de raisins frais, de pêche et de jasmin. La bouche est riche et ample, avec de la texture, du relief et du grain, une ferme poigne tannique et une très longue finale où se pointent des notes salines. Un vin singulier et très complet qui vaut largement son prix. À déguster avec un poulet au citron confit, un tajine, des charcuteries, des antipasti, des pâtes à la courge.

Marabino Muscatedda Terre Siciliane 2020, 28,40 $ (14446548), 13 %, bio

Garde : de 6 à 8 ans

Un classique qui fera plaisir

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Compania Vinicola del Norte de España Imperial Reserva Rioja 2016

Difficile de faire plus classique que ce vin de la Rioja : parfait pour faire ses classes ou pour offrir en cadeau ! L’Imperial Reserva est élaboré avec 85 % de tempranillo, et 15 % de graciano, mazuelo (nom du carignan dans la région) et grenache, fermenté en fûts et élevé 24 mois en barriques de chêne français et américain. Le nez, riche, dense et complet, offre des arômes de compote de fraise, de prune, de tabac et de vieux cuir. La bouche est riche, avec une matière soyeuse et un fruit mûr, les mêmes arômes qu’au nez auxquels s’ajoutent des notes boisées et vanillées, le tout très fondu et harmonieux. Les tanins, bien présents et fermes, s’égrènent sur une longue finale et lui promettent un bel avenir. À déguster avec un lapin ou une pintade aux pruneaux, un jarret d’agneau braisé, du boudin noir.

Compania Vinicola del Norte de España Imperial Reserva Rioja 2016, 39,00 $ (12897863), 14 %

Garde : de 8 à 12 ans