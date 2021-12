Une idée de cadeau gourmand pour savourer les délices d’ici. Le temps des Fêtes déborde d’une magie inoculée en partie par tous ces petits plaisirs qu’on offre et qu’on s’accorde. Nous vous en faisons découvrir un par semaine d’ici Noël, pour mettre du faste dans l’ordinaire. Cette semaine : la Mousse des bois du Domaine Acer.

Isabelle Morin La Presse

Si on fait du vin avec des bleuets et du miel, pourquoi ne pas tenter sa chance avec l’eau d’érable ? s’est dit le propriétaire de l’érablière du Domaine Acer en découvrant certains élixirs du Québec. En 1990, il lançait son projet acérico-vinicole avec, en guise de laboratoire, une terre familiale accueillant 7000 érables. Six ans plus tard, il recevait le premier permis de production artisanale de boissons alcoolisées à base d’érable au Québec. L’idée était finalement loin d’être loufoque.

Le savoir-faire de Vallier Robert s’est peaufiné au cours de périples dans la vallée de Napa, en Californie, et dans plusieurs régions de France, dont la Champagne. Cette quête lui a par la suite permis d’élaborer un vin blanc de sève, une eau-de-vie, un apéritif et un mousseux.

Fabriquée selon la méthode traditionnelle, à partir de la vinification d’un vin auquel on ajoute du sirop d’érable et des levures pour la fermentation, la Mousse des bois est l’une des déclinaisons intrigantes de la gamme de produits alcoolisés de la maison. Ses bulles fines et abondantes, sa légère amertume et son goût brioché en font un produit distinct. La Mousse des bois est offerte en deux versions : un brut sec à 7 g, plus fruité avec une note d’érable en finale, et un brut zéro très sec et floral auquel s’ajoutent des arômes de sous-bois. À déguster en mimosa au brunch, en apéro ou en cocktail avec du gin et un trait de jus de citron, ou encore en accompagnement du saumon fumé et des huîtres.

La Mousse des bois contient 12 % d’alcool et est offerte en trois formats. Prix : à partir de 17 $ pour 375 ml, en ligne et dans certains points de vente.