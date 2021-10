Cette semaine, nous vous proposons de découvrir un vin local et deux autres du Vieux Continent, tous indiqués pour l’heure de l’apéro. D’ailleurs, jusqu’au 13 octobre, pour tout achat d’un produit du Québec à la SAQ, un repas sera remis aux Banques alimentaires du Québec (BAQ). Profitez-en pour faire d’une pierre, deux coups : soutenir nos vignerons québécois, et aider les BAQ à nourrir les plus de 500 000 personnes au Québec qui, chaque jour, ne mangent pas à leur faim.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Notre choix local

Établi à Saint-Paul-d’Abbotsford, au pied du mont Yamaska, ce domaine fait partie de la région viticole des Versants montérégiens. On y cultive uniquement des cépages hybrides. Cette cuvée est élaborée avec du cayuga, du frontenac blanc et du seyval. Elle offre un nez tout en fraîcheur, avec des notes d’agrumes surtout, de fleurs blanches et de melon miel. La bouche suit, tout aussi fraîche, légère et pimpante. Rien de très complexe, le vin, sec, fait quand même preuve de tenue, et même d’une certaine longueur. Il sera parfait pour l’apéritif ou pour accompagner des poissons et fruits de mer, simplement grillés ou frits, un ceviche ou bien une salade aux agrumes et au fenouil.

Garde : de 1 à 2 ans.

Les Artisans du Terroir Prémices Vin du Québec 2019, 17,05 $ (14567593), 12 %.

Éclatant gamay

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Bernard et Benoît Landron Coteaux d’Ancenis Esprit Détente 2020

Dans cette petite appellation du Pays nantais, sur des sols de schistes et de gneiss, le gamay règne en maître pour l’élaboration des vins rouges et rosés. Et entre les mains de la famille Landron, il donne des vins pleins d’éclat et de vitalité. Comme celui-ci : une délicieuse cuvée 100 % gamay, qui représente à merveille le caractère croquant, juteux et gouleyant du cépage. Tout plein de petits fruits rouges et quelques notes épicées, poivrées au nez, précèdent une bouche gourmande, tout en fraîcheur. Très sec, avec juste un peu de tanins qui apportent du relief, il appelle les amis et la nourriture. À servir rafraîchi, avec des charcuteries, une salade de betteraves ou encore un steak tartare ou un poulet rôti.

Garde : de 2 à 3 ans.

Bernard et Benoît Landron Coteaux d’Ancenis Esprit Détente 2020, 19,75 $ (14172612), 12,5 %, bio.

Minéral et salin

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Riesling Trocken Dönnhoff 2020

Dönnhoff, un domaine familial de la région de Nahe en Allemagne, est un des meilleurs producteurs du pays. Ce vin sec est une excellente introduction au style de la maison : droit, épuré, minéral. Il offre un nez fin, retenu, où les notes de pêche, d’agrumes et d’aiguilles de pin se pointent au travers d’une forte impression minérale, comme de la poussière de roche. La bouche fait preuve de fraîcheur, accentuée par un peu de gaz carbonique, et de tension, mais aussi de matière, d’une certaine mâche, malgré sa légèreté et son faible taux d’alcool, et d’une finale saline. Une fois ouvert, le vin se garde très bien plusieurs jours : le gaz s’estompe et le fruit se développe. À déguster à l’apéro, avec une salade de crevettes, un poisson frit, en tartare ou avec un jus agrumes et romarin.

Garde : de 4 à 6 ans.

Riesling Trocken Dönnhoff 2020, 24,90 $ (13510552), 11,5 %.