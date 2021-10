Un amateur de vin m’a déjà dit que pour qu’un vin soit grand, il doit avoir été élevé en barrique. N’importe quoi ! On ne peut résumer un grand vin à une façon de faire, c’est un tout beaucoup plus complexe. Mais dans mon livre à moi, une des plus belles qualités d’un vin, c’est lorsqu’il donne envie de passer à table !

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Explosion de petits fruits

Les vins mousseux rosés élaborés selon la méthode traditionnelle ont souvent des arômes très discrets. Celui-ci par contre offre une explosion de petits fruits rouges au nez ! La couleur, déjà, surprend, d’un rose assez profond. Au nez, des notes de fraises à la crème et de mousse de framboise mettent le sourire aux lèvres. En bouche, le vin est tout aussi fruité, mais sec, avec beaucoup de fraîcheur et des bulles fines et persistantes. Ce n’est pas le vin le plus complexe, mais il est très bien fait, fruité, juteux et fun. Très bel apéritif, je le verrais aussi avec des plats salés qui incorporent des fruits : salade de pastèque avec feta, olives noires et menthe, carpaccio de pétoncles aux fraises, pemmican ou terrine de gibier aux petits fruits.

Garde : de 2 à 3 ans.

Juvé y Camps Pinot Noir Cava Brut Rosé, 23,85 $ (12276848), 12 % (en conversion bio).

Un vrai charmeur

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas 2020

La région de Rias Baixas, en Galice, fait partie de l’Espagne verte, dans le nord-ouest du pays. En bordure de l’Atlantique, le climat y est beaucoup plus tempéré et plus pluvieux. On est loin des paysages arides du plateau central de l’Espagne. Ici, le cépage albariño règne en maître : sa peau épaisse le rend plus résistant aux maladies fongiques, fréquentes dans un climat humide. Cette cuvée est un parfait exemple du cépage et de l’appellation. Elle s’ouvre sur un très joli nez, délicat, aux notes de pêche, d’orange et d’agrumes, tout très fondu et charmeur. La bouche est ronde et juteuse, avec juste ce qu’il faut d’acidité et de légères notes herbacées et salines qui prolongent la finale. Parfait pour accompagner du poulpe à la galicienne, des fruits de mer en conserves ou simplement grillés, une tortilla de patatas.

Garde : de 2 à 3 ans.

Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas 2020, 20,05 $ (14355152), 13 %.

Gamay de table

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Famille Chasselay Beaujolais Quatre Saisons 2020

Le millésime a été difficile : un printemps précoce, suivi d’épisodes de canicule et de sécheresse. Ça explique peut-être l’impression de richesse ressentie en dégustant plusieurs beaujolais de 2020. C’est là qu’un travail méticuleux à la vigne fait la différence : les vignes sont plus aptes à résister aux aléas climatiques. C’est le cas avec cette délicieuse cuvée : elle fait preuve d’un fruit très mûr, et d’une certaine richesse, mais sans surmaturité ni lourdeur. Le nez offre des parfums de cerise noire, de griotte, de mûre, avec une pointe de kirsch. La bouche fait preuve de matière, avec un fruit mûr, mais aussi beaucoup de fraîcheur, accentuée par une impression minérale et un joli grain tannique. Un gamay de table plutôt qu’un gamay glouglou, à déguster avec steak frites, foie de veau à la vénitienne, rognons à la moutarde.

Garde : de 3 à 5 ans.

Famille Chasselay Beaujolais Quatre Saisons 2020, 20,50 $ (14559921), 13,5 %, bio.