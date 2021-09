Les appellations génériques Vin de France ou Vin d’Espagne étaient auparavant utilisées pour des vins très bas de gamme, mais on les remarque de plus en plus sur des bouteilles plus chères. Dans ce cas, ce n’est pas que le vin est de qualité moindre, mais plutôt que le vigneron travaille en dehors des règles d’une appellation plus précise. En voici trois à découvrir.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

À l’épreuve des déceptions

Le Domäne Wachau, important domaine historique de la région de Wachau, ne déçoit jamais les attentes : les vins sont toujours bien faits et offrent un très bon rapport qualité-prix. C’est une coopérative qui réunit des centaines de vignerons et exploite ainsi des vignes dans toutes les plus belles parcelles de la région. La cuvée Terrassen est issue de plusieurs vignobles, cultivés en terrasses sur les pentes abruptes qui surplombent le Danube. Un très joli nez s’ouvre sur des notes de lime, de pomme verte, de pêche, de tilleul, avec une pointe de romarin. En bouche, le vin est sec, pimpant et très frais : de quoi réveiller les papilles ! Compagnon sur mesure pour des poissons et fruits de mer simplement grillés, aux agrumes ou aux herbes, ce vin est aussi tout indiqué pour trancher dans le gras de la charcuterie, tout particulièrement des rillettes.

Domäne Wachau Riesling Terrassen Federspiel 2019, 20,80 $ (13477625), 12,5 %.

Garde : de 4 à 6 ans.

Trouver l’équilibre

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Dupéré Barrera Côtes du Rhône Villages 2019

Issu d’un assemblage de syrah (surtout) et de grenache, ce Côtes du Rhône Villages est riche et dense, mais aussi d’un équilibre sans faille. D’une couleur violacée assez intense (c’est la syrah), il offre un nez parfumé, aux accents de fruits noirs bien mûrs, d’anis, d’épices et de cuir. La bouche est tout en fruit, charnue et étoffée, mais aussi portée par une acidité fraîche et de légers tanins qui apportent juste ce qu’il faut de relief. Savoureux et réconfortant, mais sans tomber dans la lourdeur, ce vin nous rappelle à quel point les vins du sud de la vallée du Rhône peuvent offrir d’excellents rapports qualité-prix. Parfait pour des grillades, en particulier de l’agneau, ainsi que pour une cuisine plus automnale à base de ragoûts et de viandes braisées.

Dupéré Barrera Côtes du Rhône Villages 2019, 19,15 $ (10783088), 14,5 %, bio.

Garde : 2 ou 3 ans.

Divinement désaltérant

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Fabien Jouves Nectar des Dieux Vin de France

Fabien Jouves est un excellent vigneron de la région de Cahors. Sa délicieuse cuvée Cochon de Dieu est d’ailleurs offerte en succursale, tout comme ce vin, qui porte l’appellation Vin de France. C’est parce que l’assemblage, en plus du malbec majoritaire, comprend des cépages non autorisés à Cahors : muscat de Hambourg, cinsault, grenache. De toute façon, peu importe, on a ici avant tout un véritable vin de soif — ce que son format d’un litre suggère — et une belle introduction au vin nature. Plutôt pâle et trouble, il offre un nez très floral, avec des notes de petits fruits rouges, de framboises à la crème. La bouche est fraîche et croquante, bourrée de fruit, hyper gouleyante, sans aucun tanin. À déguster frais, sans chichi, autour d’un plateau de charcuteries.

Fabien Jouves Nectar des Dieux Vin de France, 28,00 $, 1 L (14725029), 13 %, bio.

Garde : à boire.