Alcools

Les vins de la semaine

Vins d’été

La saison a été chaude et qui sait, elle le sera peut-être encore. Loin de moi l’idée de recommander du vin pour vous soulager de la canicule, mais lorsqu’il fait chaud et qu’on a quand même envie d’un verre, on se tourne vers des vins plus légers et plus digestes. En voici trois au profil recherché, qui vont aussi à merveille avec une cuisine estivale, simple, légère et toute en fraîcheur.