L’été a démarré en trombe ! Alors cette semaine, voici deux suggestions de vins tout en fraîcheur, légers et désaltérants. Et un blanc de Bourgogne tout à fait classique et fait pour la table.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Pour un apéro rafraîchissant

Un vin blanc frais et léger, tout indiqué par temps de canicule. Rien de très complexe, mais très bien fait, il offre tout de même le caractère du cépage alvarinho et de cette région du nord du Portugal bien connue pour son vinho verde. Très pâle, il s’ouvre sur un nez discret de pêche, de fleurs d’oranger et d’agrumes. Sec, il est rond et juteux en bouche, avec une fraîcheur apportée par des notes d’herbes et d’agrumes, et une délicate impression saline en finale. Très bon rapport qualité-prix, il accompagnera très bien des poissons et des fruits de mer simplement grillés, marinés aux agrumes ou en friture. La bouteille légère et la capsule à vis en font aussi un bon choix pour un pique-nique.

Aveleda Alvarinho Vinho Regional Minho 2020, 14,95 $ (14432744), 12 %

Garde : à boire

Gage de qualité

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ DescRegut Corpinnat Brut Nature Reserva 2017

J’ai acheté ce vin sans hésitation parce qu’il porte la mention Corpinnat. C’est un regroupement de certains des meilleurs vignerons producteurs de cava, dans sa zone historique du Penedés, qui se sont retirés de l’appellation, jugée trop laxiste. Les règles très strictes adoptées par les membres de Corpinnat (culture bio, vendanges manuelles, longs élevages) sont garantes d’une très bonne qualité. Et j’aime ce vin parce qu’il est ce qu’il est : il ne ressemble pas à des vins mousseux d’ailleurs. Il assume pleinement ses cépages indigènes et son lieu d’origine. Archisec et faible en alcool, il a des arômes qui tournent autour de la pomme jaune, de la pomme blette, du foin et des herbes. En bouche, les bulles sont fines et nombreuses, le vin est léger, frais et tonique, avec des notes de zestes, de pomme russet, d’amande.

DescRegut Corpinnat Brut Nature Reserva 2017, 21,50 $ (14469168), 11,5 %, bio

Garde : de 3 à 5 ans

Tradition et expérience

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Maison Champy Bourgogne Chardonnay Cuvée Edmé 2019

On tend parfois à se concentrer sur ce qui est nouveau et à la mode. Pourtant, tradition et expérience sont des atouts de taille. La Maison Champy a fêté en 2020 ses 300 ans d’existence ! Une expertise qui se traduit dans ce délicieux bourgogne blanc, qui offre une expression beaucoup plus complexe que ce que laisse croire sa simple appellation régionale. Pas étonnant, le vin est issu des terroirs de Puligny, de Meursault et de Rully. Le nez est fin, complexe, aux tonalités de poire, d’agrumes, d’épices, de pain grillé et de fougère. Le boisé est présent mais bien dosé, et la bouche, harmonieuse et élégante, fait aussi preuve de vitalité, avec une longue finale aux délicats accents de noix. Servi à 12 °C, il brillera à table avec un poisson en sauce, des ris de veau, un risotto aux champignons et aux noisettes.

Maison Champy Bourgogne Chardonnay Cuvée Edmé 2019, 27,25 $ (11293742), 13 %

Garde : de 4 à 6 ans