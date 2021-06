L’engouement pour le vin rosé ne diminue pas. En voici deux qui offrent un très bon rapport qualité-prix, dans des styles bien différents. Un du Québec, pour souligner la fête nationale, et un de Provence, sûrement la région la plus réputée pour ces vins. Et un rouge du Portugal, aussi à très bon prix.

Véronique Rivest Sommelière, collaboratrice invitée

Un québécois qui fait sourire

Élaboré avec les cépages hybrides lucie kuhlmann et maréchal foch, ce vin est exactement ce à quoi je m’attends d’un rosé québécois. Il n’essaie pas d’être autre chose, et il ne devrait pas. Parce qu’il est une juste expression de son origine en plus d’être tout à fait délicieux. Très sec, léger et pimpant, avec de jolis arômes de petits fruits rouges aigrelets et de fleurs des champs, il met le sourire aux lèvres. Idéal pour l’apéritif – son acidité bien sentie fait saliver –, il a aussi assez de matière pour passer à table, avec une truite ou des crevettes grillées, une salade de légumes grillés ou, en toute simplicité, un plateau de charcuteries du terroir.

Domaine St-Jacques Rosé Vin du Québec 2020, 16,95 $ (11427544), 12,5 %

Garde : à boire

Un provençal qui se démarque

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Château Revelette Coteaux d’Aix en Provence 2020

Chaque année, dégusté aux côtés de dizaines de rosés, celui du Château Revelette se démarque toujours. Sans aucun doute, un terroir exceptionnel y est pour quelque chose, tout comme une viticulture et des vinifications très soignées. Les vignes sont en altitude, de 330 à 400 m, et protégées de l’influence méditerranéenne par la montagne Sainte-Victoire. Ça permet une maturation longue et lente, très favorable au développement et à la complexité aromatique, ainsi qu’une très bonne rétention de l’acidité. Assemblage de grenache surtout, avec un peu de cinsault et de carignan, le 2020 est encore une fois très complet, harmonieux et savoureux, avec un fruit mûr, mais aussi des notes d’anis, de garrigue, d’orange et d’épices. Sec, avec un certain gras en bouche, et beaucoup de fraîcheur, il donne envie de passer à table : poissons grillés, grand aïoli, ratatouille, petits farcis.

Château Revelette Coteaux d’Aix en Provence 2020, 21,60 $ (13212002), 13 %, bio

Garde : 1 ou 2 ans

Un portugais qui fait du bien

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Quinta da Pellada Outeiro Dão 2017

Sur leurs très anciennes propriétés du Dão, Alvaro Castro et sa fille Maria cultivent pas loin d’une vingtaine de cépages avec grand soin. L’altitude des vignobles, autour de 500 m au pied de la Serra da Estrela, se fait sentir dans les vins qui font preuve de finesse et de fraîcheur. Cette cuvée, un assemblage d’alfrocheiro, touriga nacional, jaen et tinta roriz, s’ouvre lentement sur des arômes de fruits noirs et de cerise, d’herbes, d’épices et une impression de terre chauffée par le soleil. Très harmonieux, avec de la fraîcheur et des tanins plutôt légers, qui apportent juste ce qu’il faut de relief. Ouvert, il se garde très bien sur deux jours, et se développe beaucoup à l’aération. À servir légèrement rafraîchi avec des grillades de saucisse, de viandes blanches, des pâtes aux tomates séchées, au chorizo ou aux champignons portobellos.

Quinta da Pellada Outeiro Dão 2017, 16,50 $ (14346176), 13 %

Garde : 2 ou 3 ans