On ne le répétera jamais assez : la température de service d’un vin a un impact énorme sur son expression. Il vaut toujours mieux servir les vins trop froids que trop chauds. Trop froids, ils se réchaufferont rapidement dans le verre, et deviendront de plus en plus expressifs. Alors que s’ils sont trop chauds, une bonne partie des arômes se dissipera et la chaleur de l’alcool sera exacerbée.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Coup de cœur

Tout est à aimer de ce vin : il exprime à merveille son origine, est élaboré avec grand soin, sans artifices, et son prix est très juste. Assemblage de clairette, de grenache blanc et de viognier, il s’ouvre sur un nez délicat, qui se développe sur des notes de pêche et d’abricot, d’amande, de fleur d’oranger et d’épices. Une très jolie bouche offre du gras, du fruit et de la fraîcheur, avec de légers amers qui apportent nuance et relief. À l’aération, et encore plus le deuxième jour, le viognier devient plus expressif avec ses notes fruitées, florales et épicées. Tous les arômes et la texture d’un blanc du Sud, mais sans lourdeur. Il donne envie de passer à table avec un poisson gras, dans une sauce légèrement crémée, avec une sauce au thé au jasmin, ou des pétoncles poêlés.

Rémy Pouizin Les Pious Côtes du Rhône 2019, 17,80 $ (14512795) 13 % Bio

Garde : de 2 à 3 ans

De mieux en mieux

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Albet i Noya Xarel-Lo El Fanio Penedès 2019

J’avais recommandé le 2018 l’an dernier. Le 2019 est encore meilleur ! Décidément, le xarel-lo donne certains des vins les plus intéressants de Catalogne. Ingrédient important dans l’élaboration des cavas, il se voit de plus en plus élaboré sans bulles. Il peut donner des vins riches, assez puissants, non sans rappeler le grenache blanc, et, comme celui-ci, plus en texture qu’en arômes. Il a par contre plus d’acidité. Le nez ici est très fin, avec des notes d’agrumes, de poires et quelque chose de salin, qui rappelle la mer. Une très belle texture en bouche s’appuie sur un fruit mûr, avec une impression de cire d’abeille. Puis de légers amers, des notes d’agrumes, ainsi qu’un certain grain, contribuent tous à sa fraîcheur. Unique, singulier et surtout très bon, il accompagnera des croquettes de morue, des calmars grillés au pimenton, un poisson au fenouil.

Albet i Noya Xarel-Lo El Fanio Penedès 2019, 21,10 $ (12674221) 13,5 % Bio

Garde : de 4 à 6 ans

D’une harmonie et d’un équilibre impressionnants

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Thibault Liger-Belair Les Deux Terres Bourgogne Gamay 2017

Thibault Liger-Belair est vite devenu un vigneron incontournable de Bourgogne en raison de son travail exemplaire à la vigne et au chai et de la grande qualité de ses vins, qui m’ont toujours impressionnée par leur élégance et leur raffinement. Cette délicieuse cuvée est un assemblage de 85 % de gamay, issu des crus du Beaujolais, et de 15 % de pinot noir de la Côte d’Or, d’où le nom Les Deux Terres. Elle charme au nez avec son fruité éclatant, gourmand, et donne tout de suite envie d’une gorgée. La bouche suit, tout aussi gourmande, hyper fruitée, et à la fois tonique, pleine de vitalité et d’éclat. De légers tanins apportent juste ce qu’il faut de grain. Un vin à servir légèrement rafraîchi avec un steak tartare, une tombée de champignons sauvages, un magret de canard aux petits fruits rouges.

Thibault Liger-Belair Les Deux Terres Bourgogne Gamay 2017, 29,75 $ (14556190) 13 %

Garde : de 3 à 5 ans