Vins de la semaine : pourquoi pas de demi-bouteilles ?

La réponse est simple : parce que la sélection est minable. La majorité des vins offerts en demi-bouteilles sont des produits courants, peu intéressants, souvent industriels. Et parce que la majorité des vins se conservent très bien jusqu’au lendemain : replacez le bouchon et mettez la bouteille, même le vin rouge, au frigo. De cette façon, vous avez accès à plus de vins, et de meilleure qualité !