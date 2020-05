Les bars et les restaurants sont toujours fermés et on ignore à quel moment les règles de distanciation physique seront suffisamment assouplies pour permettre leur réouverture. Il est donc impossible de goûter aux recettes des mixologues, mais il faut savoir que certains acteurs du milieu ont trouvé de belles idées pour livrer leur savoir à domicile.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

De concert avec les producteurs de spiritueux québécois Cirka, 1769, Rhum Sainte-Marie, Distillerie de Montréal et Distillerie du St. Laurent, la boutique montréalaise Alambika a mis au point une offre cocktail tout-en-un pour emporter qui contient bitters artisanaux, jus d’agrumes, émulsifiant végane et purées de fruits. Les produits sont offerts en bouteilles de 4 onces avec un sachet de garnitures déshydratées ; il s’agit d’ajouter de l’eau ainsi que la quantité recommandée de spiritueux.

PHOTO FOURNIE PAR ALAMBIKA De concert avec des fabricants de spiritueux, la boutique Alambika offre un coffret cocktail tout-en-un qui contient bitters artisanaux, jus d’agrumes, émulsifiant végane et purées de fruits.

Ces cocktails prêts à mélanger seront proposés dans quelques restaurants montréalais qui pourront ainsi bonifier leur offre de repas à emporter ou livrés à domicile, mais on veut aussi les offrir au grand public sous forme de coffrets qui pourront être commandés sur le site internet d’Alambika.

« J’ai eu l’idée de créer des mélanges à cocktail quand j’ai entendu une 17e distillerie proposer de faire du désinfectant à mains, nous a dit le mixologue Jean-Sébastien Michel, mi-figue, mi-raisin. J’avais vraiment hâte de les entendre pour leurs atouts qui m’intéressent ! » Il s’agissait ensuite de trouver un projet qui allait rallier les producteurs et les restaurateurs tout en étant pertinent actuellement, mais aussi après la fin du confinement. « J’ai donc suggéré aux producteurs québécois de développer des mélanges à cocktail pensés pour bien aller avec leurs produits, a poursuivi le propriétaire de la boutique Alambika. J’ai fait des tests pour m’assurer d’une parfaite alliance de goût et de concept. »

PHOTO FOURNIE PAR ALAMBIKA La boutique Alambika offre un coffret cocktail tout-en-un. Ici, le gin de Distillerie du St. Laurent.

Si les restaurants peuvent vendre les mélanges à cocktail séparément, le public a pour l’instant seulement accès au coffret de cinq bouteilles de 4 onces, ce qui est suffisant pour réaliser au moins 20 cocktails. Un nouveau coffret mettant à l’honneur cinq autres producteurs de spiritueux québécois devrait être lancé en juillet, celui-là aussi au prix de 39,95 $. On envisage aussi d’offrir les mélanges en bouteilles de 340 ml.

Cocktail en canette

Ce projet d’Alambika n’est pas sans rappeler celui de Monsieur Cocktail, qui propose depuis l’automne dernier ses Cocktails en boîte, qui contiennent le nécessaire pour préparer huit cocktails. L’entrepreneur et mixologue de Québec vient toutefois d’ajouter une nouvelle corde à son arc en proposant cette fois un cocktail en canette qui se veut le premier prêt-à-boire sans arôme fait de jus frais au monde. La première variété proposée est un mojito aux fraises, élaboré à partir de jus de lime et de fraise fraîchement pressés à froid ainsi que d’huiles essentielles de menthe poivrée et de menthe verte. S’ajoute au cocktail pétillant un assemblage de rhum de la Guyane et de rhums secs des Caraïbes.

PHOTO FOURNIE PAR MONSIEUR COCKTAIL Monsieur Cocktail propose depuis peu un cocktail en canette entièrement naturel réalisé avec du jus de fruits pur, sans aucun arôme, une première mondiale selon le fabricant de Québec.

Plus de 450 000 $ d’investissement ont été nécessaires à la réalisation de ce prêt-à-boire : « Je tenais à tout prix à créer un vrai cocktail de qualité fait de jus frais sans arôme, une procédure coûteuse et très complexe pour la filtration et l’embouteillage du produit, a expliqué dans un communiqué Patrice Plante, fondateur de Monsieur Cocktail. Je suis extrêmement fier du résultat, que j’ai peaufiné jusqu’à la dernière seconde. » Le mojito aux fraises de Monsieur Cocktail est offert à la SAQ en paquet de quatre canettes de 355 ml au coût de 19,80 $.

Mélange relevé

PHOTO FOURNIE PAR FIREBARNS Firebarns offrira partir du 1er juin, sur livraison seulement, un mélange à cocktail Bloody Caesar.

Spécialisée en sauces et assaisonnements pour le barbecue, l’entreprise Firebarns, de Lévis, montre la polyvalence de ses produits avec un nouveau mélange à Bloody Caesar auquel il s’agit d’ajouter le spiritueux approprié. L’ensemble, offert en précommande sur le site de Firebarns, comprend un cocktail de tomates et palourdes, un mélange d’épices spécial qui remplacer le traditionnel sel de céleri autour du verre de même que des haricots marinés, légèrement épicés, qui peuvent soit rehausser le cocktail, soit simplement être dégustés en accompagnement.

« Nous avons concocté un mélange d’épices parfait pour relever la saveur des Bloody Caesar, a affirmé dans un communiqué Frank Ménard, copropriétaire de Firebarns. Nous avons fait plusieurs tests de goût et nous sommes persuadés que les gens apprécieront. »

Le coffret Firebarns Caesar, offert à 34,99 $, sera livré à partir de la semaine du 1er juin.