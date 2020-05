Le printemps semble lui aussi avoir été confiné. Puisqu’il se pointe enfin le bout du nez, voici des nouveautés à suivre et à déguster autour du barbecue.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Indémodable

Issu de l’agriculture biologique, parfumé et vendu à moins de 20 $, ce rosé de Provence a tout pour plaire. Élaboré en Provence par la famille Vial, cet assemblage de cinsault et de grenache sent les framboises, la pêche et les fleurs blanches. Sur les papilles, l’attaque vive et saline est suivie d’une texture plus ronde. À déguster avec un homard du Québec sur le gril.

Château La Lieue Coteaux Varois en Provence 2019, 18,20 $ (11687021).

> Consultez la fiche de la SAQ

Nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Moulin de Gassac Pays d’Hérault Classic 2019

Tout nouveau, tout beau, ce rosé de la famille Guibert, dans le Languedoc, fait rêver de soirées dans le sud de la France. Sa robe de couleur assez soutenue est issue d’un assemblage de cinsault et de carignan. Dans le verre, les odeurs de liqueur de pêche sont invitantes. Cet arôme se retrouve en bouche complété par des notes d’orange sanguine et de garrigue. Il possède assez de corps pour accompagner des brochettes de poulet.

Moulin de Gassac Pays d’Hérault Classic 2019, 14,65 $ (14396608).

> Consultez la fiche de la SAQ

Pour la terrasse

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Bodegas Volver Actea 2019

Le nom de ce domaine est bien choisi. Volver signifie « retourner » en espagnol, et une fois qu’on a dégusté ce nouveau rosé, on a très envie d’en reprendre. Élaboré dans la région de La Mancha, entre Madrid et Valence, le bouquet de ce rosé rappelle les petits fruits d’été. Les arômes de fruits rouges se retrouvent dans une bouche croquante et juteuse. C’est simple, mais pour la terrasse, on ne peut pas demander mieux, surtout à moins de 12 $.

Bodegas Volver Actea 2019, 11,65 $ (14396659).

> Consultez la fiche de la SAQ