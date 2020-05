Vins de la semaine : respect de la tradition

Les approvisionnements sont encore un peu imprévisibles et il est difficile de savoir quels vins seront disponibles où et quand. Cette semaine, de très belles expressions de leur lieu d’origine. Le premier et le second devraient être offerts sur saq.com, sinon ils sont dans un grand nombre de succursales. Le troisième a été mis en vente le 30 avril en succursales seulement. Je me permets de vous le recommander puisque beaucoup d’entre vous me disent se rendre en magasin. Sur ce point, un énorme merci aux employés de la SAQ qui sont au poste et nous permettent ces petits bonheurs.