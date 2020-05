Les approvisionnements sont encore un peu imprévisibles et il est difficile de savoir quels vins seront disponibles où et quand. Cette semaine, de très belles expressions de leur lieu d’origine. Le premier et le second devraient être offerts sur saq.com, sinon ils sont dans un grand nombre de succursales. Le troisième a été mis en vente le 30 avril en succursales seulement. Je me permets de vous le recommander puisque beaucoup d’entre vous me disent se rendre en magasin. Sur ce point, un énorme merci aux employés de la SAQ qui sont au poste et nous permettent ces petits bonheurs.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

L’ami de la mer

Les vins du domaine Gueguen ont été remarqués dès leur arrivée au Québec. Et ils représentent un excellent rapport qualité-prix. Côtes Salines est issu de chardonnay cultivé sur des terroirs semblables à, et près de, ceux de Chablis. Entièrement vinifié en cuve, il met de l’avant la pureté du chardonnay dans ce climat frais. Le nez est très appétissant, fin, frais, mûr et salin, avec des notes de citron confit, de poire, d’ananas pas tout à fait mûr, d’herbes salées. La bouche est savoureuse, ronde et juteuse, et tout à la fois élancée et tonique, avec une impression minérale qui s’étire en finale. Délicieux ! À l’apéro, avec des huîtres, des poissons en sauce crémée, des pétoncles poêlés, du crabe.

Domaine Gueguen Côtes Salines Bourgogne 2019, 18,75 $ (13657571), 12,5 %.

Garde : de 2 à 4 ans.

> Consultez la fiche de la SAQ

Puissant allié du grill

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Alejandro Fernandez Dehesa La Granja Vino de la Tierra de Castilla y Léon 2014

Si vous aimez les vins espagnols avec long vieillissement en barriques américaines, celui-ci est pour vous. Alejandro Fernandez, connu pour son Pesquera dans la Ribera del Duero, est un fervent défenseur du tempranillo, le cépage espagnol le plus cultivé. Il a toujours refusé de planter des cépages internationaux et a élaboré ses vins de la même façon pendant plus de 40 ans. D’une couleur profonde, celui-ci dégage des arômes de kirsch, de confiture de fraise, de vieux cuir, de tabac, de vanille. Sec et puissant, mais avec des tanins fondus par le temps. Toujours très traditionnel, un peu rustique et bourré de caractère. À passer en carafe et à servir avec des viandes rouges rôties ou grillées, particulièrement l’agneau.

Alejandro Fernandez Dehesa La Granja Vino de la Tierra de Castilla y Léon 2014, 20,30 $ (928036), 14,5 %.

Garde : de 4 à 6 ans.

> Consultez la fiche de la SAQ

Authentique et gourmand

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Clavel Les Garrigues Coteaux du Languedoc 2018

On dit parfois que les vins ressemblent à ceux qui les font. Estelle et Pierre Clavel respirent l’authenticité, avec les pieds, et leur famille, bien ancrés dans le terroir languedocien. Les vins, issus de vignes cultivées entre garrigue, oliviers, truffières et jardins, sont toujours très purs, sans artifices : de justes expressions de ce coin du Midi, non loin de Montpellier. Cet assemblage de grenache, carignan et syrah sent bon les fruits, les épices et la garrigue. Il a l’opulence d’un vin de soleil, mais le tout couplé à une fraîcheur remarquable. Un vin gourmand, un tantinet sauvage, aux tanins modérés, idéal pour la cuisine méditerranéenne. Verre à la main, allez voir leur site et la façon dont ils parlent de leur terroir pour voyager à peu de frais. Attention, il y a aussi un Domaine Clavel dans le Rhône !

Domaine Clavel Les Garrigues Coteaux du Languedoc 2018, 21,95 $ (874941), 14 %, bio.

Garde : de 3 à 5 ans.

> Consultez la fiche de la SAQ