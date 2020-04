Vinexpo, leader mondial des salons des vins et spiritueux, réorganise son calendrier face à la crise sanitaire et a repoussé à 2021 son plus important rendez-vous en Asie, Vinexpo Hong Kong.

(Bordeaux) Vinexpo, leader mondial des salons des vins et spiritueux, réorganise son calendrier face à la crise sanitaire et a repoussé à 2021 son plus important rendez-vous en Asie, Vinexpo Hong Kong, qui avait déjà été reporté de mai à juillet.

« Capacité de déplacement », « ouvertures des frontières »... Le directeur général de Vinexpo, Rodolphe Lameyse, a indiqué à l’AFP mercredi qu’« il était impossible de tenir ce salon dans de bonnes conditions » ni « de faire courir des risques sanitaires autant que financiers à nos clients ».

Ce salon biennal hongkongais, qui avait rassemblé quelque 17 000 professionnels en 2018, est l’un des plus grands évènements de vins et spiritueux au monde avec son pendant européen, Vinexpo Bordeaux, biennal lui aussi, et maintenu pour juin 2021.

Vinexpo Hong Kong, dans une annonce début mars, avait déjà été repoussé de mai à juillet en réponse à la crise sanitaire, mais se tiendra finalement du 23 au 25 février 2021, après le rendez-vous de Paris (15-17 février) et avant celui de New York, début mars.

« On va faire l’Europe, l’Asie et les États-Unis en un mois » afin de réactiver la machine commerciale en 2021 », a expliqué M. Lameyse. « Ce sera un temps court et dense, mais c’est volontaire de notre part, car si on veut relancer la pompe en 2021 il faut le faire tout de suite, très fort et très rapidement ».

Il fonde cependant l’espoir d’un premier rendez-vous en 2020, lors de Vinexpo Shanghai prévu du 21 au 23 octobre 2020.

Vinexpo, qui chaque année publie une étude attendue sur le marché mondial des vins et spiritueux, entend rédiger en juillet un rapport « sur l’impact de la crise sanitaire et donner des perspectives sur le 2e semestre 2020 et l’année 2021 ».