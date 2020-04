On dit d’un ouvrage qu’il est classique parce qu’il a atteint une notoriété telle qu’il sert de référence dans son genre (définition tirée du Larousse). Voici trois vins que je qualifie sans hésitation de classiques. Ils sont tout indiqués pour faire ses classes et se familiariser avec un style de vin. Si l’un d’entre eux vous plaît, il y a fort à parier que d’autres vins du même style, issus des mêmes cépages ou de la même appellation, vous plairont aussi. Histoire de connaître ses classiques (ou histoire d’élargir ses horizons ?).

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Typique d’un rosé du Midi

Ç’a beau être le printemps, on a eu notre lot de grisaille. Faute de soleil dans le ciel, mettons-en dans nos verres avec un bon rosé ! Assemblage classique de grenache et de syrah, celui-ci est issu des terroirs de grès et de galets roulés des Costières de Nîmes. Il présente le profil typique d’un rosé du Midi. Un joli nez, délicat, il rappelle la pêche, les petits fruits rouges, la garrigue. Très sec en bouche, avec un fruit mûr, une texture caressante et beaucoup de fraîcheur. Issu d’une viticulture en bio, il est d’un très bon rapport qualité-prix et représente une valeur sûre depuis de nombreuses années. Pour l’apéritif ou avec une pizza margherita, de la ratatouille, des tacos de poisson ou des saucisses grillées.

Famille Gassier Buti Nages Rosé Costières de Nîmes 2018, 14,95 $ (427625) 13,5 %, bio.

Garde : à boire.

Comme un bouquet de fleurs

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Torres Viña Esmeralda Catalunya

Les cépages aromatiques sont un groupe précis de cépages très odorants, dont le parfum, souvent marqué par les fleurs, peut être carrément entêtant. Le muscat en est un exemple typique, tout comme le gewürztraminer, le viognier ou le torrontés. Si un vin élaboré avec un de ces cépages est peu aromatique, quelque chose ne va pas… Celui-ci est issu surtout de muscat d’Alexandrie (il existe plusieurs muscats) avec un peu de gewürztraminer. Léger, demi-sec, il est très aromatique — jasmin, fleur d’oranger, raisins frais — avec une bouche juteuse et pimpante. Délicieux avec une cuisine asiatique légèrement épicée, des poissons cuisinés à l’orange, des sushis, ou simplement du melon au prosciutto.

Torres Viña Esmeralda Catalunya, 14,90 $ (10357329) 11,5 %.

Garde : à boire.

Chianti de haut niveau

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Volpaia Chianti Classico 2017

Le mot « classico » dans une appellation italienne fait référence au cœur de la zone, la partie originale, souvent considérée comme la meilleure. C’est assurément le cas dans le Chianti : le niveau de qualité générale du Chianti Classico est élevé. Et Volpaia est un de ses meilleurs producteurs. Une fois de plus, ce vin est d’un grand classicisme, résultat d’une viticulture et d’une vinification très soignées. Issu à 100 % de sangiovese, il offre un nez fin, frais, complexe, où se mêlent le fruit rouge, le sous-bois, le tabac et les herbes. Très sec et savoureux, avec de la tenue, du tonus et une longue finale, élégante, sur des tanins fermes. Fait pour la table : osso buco, viandes rouges grillées aux herbes, aubergines au parmesan.

Volpaia Chianti Classico 2017, 27,55 $ (10858262), bio.

Garde : de 6 à 8 ans.

