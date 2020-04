Vins de la semaine : la SAQ fait le plein

Les ventes sur saq.com ont connu un engouement jamais vu. La SAQ a réagi rapidement et un gros effort est fait pour alimenter le site. Il y a 10 jours, les quelques vins autour de 20 $ disparaissaient en quelques heures. Maintenant, on y trouve une sélection d’environ 250 références, et en bien plus grande quantité. En voici trois qui devraient encore être offerts en livraison. Sinon, ils sont dans un très grand nombre de succursales.