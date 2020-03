« Des commerces vont ouvrir sous peu dans Chabanel », nous disait récemment le galeriste Yves Laroche, qui loue des ateliers d’artistes dans l’ancien pôle du textile, qui attire aujourd’hui des compagnies créatives.

Émilie Côté

La Presse

Il avait raison. Conséquence de la flambée de l’immobilier dans le Mile-Ex et le Mile End, le secteur ouest du quartier Ahuntsic — près du marché Central — présente des premiers signes clairs de revitalisation. À quelques jours d’intervalle, une brasserie et un café viennent d’ouvrir à des adresses voisines sur la rue Louvain. La brasserie Silo et le café Barista (voir notre texte).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-Philippe Lalonde est derrière la brasserie Silo.

Jean-Philippe Lalonde est derrière la brasserie Silo. Il est déjà propriétaire du Birra, dans la Petite Italie, et il est l’ancien brasseur et associé de la Succursale. Quand nous l’avons rencontré, Jean-Philippe Lalonde avait les yeux petits, mais fiers.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Avec son aire ouverte lumineuse et spacieuse, Silo a tout pour devenir dans le quartier Ahuntsic ce que Ma Brasserie est pour Rosemont.

« J’ai fait ma première brassée hier soir. C’est excitant. » Pour l’instant, Silo n’est ouvert que le jeudi et le vendredi soir. Il le sera le samedi sous peu. Et éventuellement pendant d’autres journées, selon la demande. « Nous avons un bel espace avec 125 places. » La demande devrait être là. Les employés des entreprises voisines (dont Big Bang ERP et PixMob) y font déjà des 5 à 7.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE D’ici deux semaines, Silo servira ses propres bières brassées sur place, ainsi que celles du Birra.

Avec son aire ouverte lumineuse et spacieuse, Silo a tout pour devenir dans le quartier Ahuntsic ce que Ma Brasserie est pour Rosemont. La grande murale (signée Marc O’Brien) et les plantes ajoutent de la chaleur à l’endroit. D’ici deux semaines, Silo servira ses propres bières brassées sur place, ainsi que celles du Birra. En attendant, on peut y boire des bières de différentes microbrasseries (Dieu du Ciel, Castor, Le Dispensaire).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La brasserie Silo a ouvert dans le secteur ouest du quartier Ahuntsic, près du marché Central.

D’ici l’été, Jean-Philippe Lalonde va aussi mettre en vente des cannettes du Birra : la Irma (une Session IPA), la Ginette (une bière sûre aux saveurs houblonnées tropicales) et la Francesco (une porter à la noix de coco). « Les bières de Silo seront plus simples et traditionnelles. Des lager tchèques et allemandes », annonce le brasseur. On pourrait y goûter lors de l’ouverture officielle à la mi-avril « si tout va bien ! »

109, rue de Louvain Ouest, Montréal

> Consultez la page de la Brasserie Silo : https://www.facebook.com/bieresilo/